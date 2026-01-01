Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка ябълки от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди.

Пратката е с общо количество 19 350 кг и ще бъде върната на страната - изпращач, съобщиха от БАБХ.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

Установяването на несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.

Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.