Средните температури през октомври в страната са били между 8 и 15 градуса. В зависимост от района те били с до 2,2 градуса над или с 1,2 градуса под обичайните за месеца стойности, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология.

Най-високата температура е измерена в Русе – 34 градуса на 11 октомври. Най-студено е било в Самоков, където на 5 октомври термометрите са отчели минус 5 градуса. На връх Мусала температурата е паднала до минус 10,8 градуса на 17 октомври.

В София най-топло е било на 10 октомври, когато са измерени 26,2 градуса. Най-ниската температура в столицата е била минус 0,4 градуса на 17 октомври, предаде NOVA.

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Валежите през месеца също били неравномерно разпределени. В различните части на страната количествата са между 29% и 241% от обичайните за октомври. Най-много дъжд е паднал в Силистра, а най-малко – в Кюстендил.

По-интензивни валежи са регистрирани между 12 и 14 октомври, както и на 23 и 30 октомври. Най-голямото количество дъжд за едно денонощие е измерено в Бургас – 65,9 литра на квадратен метър на 13 октомври.

В София през месеца са паднали общо 68,1 литра дъжд на квадратен метър, което е 125% от обичайната норма. Най-голямото количество за 24 часа е отчетено на 23 октомври – 17,8 литра на квадратен метър.

Валежите затрудниха и земеделските дейности. Обилните дъждове през последната седмица на октомври, съчетани със сухото време в началото на месеца, попречиха на подготовката на почвата за засяване на зимните житни култури. На много места това доведе до забавяне на сеитбата на пшеницата и ечемика и до пропускане на подходящите срокове за тези дейности.