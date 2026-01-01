Устойчивост на годишните приходи от тол такси и винетки чрез широкомащабно въвеждане на автоматизирани системи за контрол над превозните средства предвижда проект за промяна в Устройствения правилник на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), публикуван от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обществено обсъждане.

Проектът предвижда още оптимизация на организационната структура на АПИ и функционалните характеристики на структурните звена на ведомството чрез прецизиране на техните функции, съобщават от МРРБ.

Целта е повишаване на ефективността при осъществяването на държавната политика в областта на развитието и управлението на републиканската пътна мрежа. Приемането на нов Устройствен правилник на агенцията е необходимо и за подобряване на координацията между административните звена във ведомството, повишаване на ефективността и засилване на фокуса върху обезпечаването на ключовите функции на АПИ.

Съкращават над 505 щатни бройки в Националното тол управление

Констатирана е необходимост от оптимизиране на структурата и числеността на административните звена в АПИ, прецизиране на техните функционални характеристики, както и преодоляване на дублиращи функции. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани, а новата им регламентация съответства на функционалната компетентност на АПИ, избягвайки редица припокривания и потенциални дублирания на функции, взаимозависимости и „тесни места“, посочват от регионалното министерство.

Направеният анализ на Устройствения правилник на АПИ показва, че структурата на агенцията е силно раздробена. До 2025 г. централната администрация е била организирана в 12 дирекции – 5 общи и 7 специализирани. След това е увеличен до 16 – 6 общи и 10 специализирани. Същевременно функциите и задачите на АПИ, посочени в закона, не са променени съществено, така че увеличаването на дирекциите да е обосновано от възложени нови задачи. В новата структура се предлага да има 4 дирекции в общата администрация и 8 в специализираната.

Оптимизират се и областните пътни управления. Запазват се всички 27 областни структури с настоящите им функции, като щатните бройки се редуцират с 89 – от 1080 на 991 души.

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Предлага се преструктуриране на Националното тол управление (НТУ) чрез съкращаване на общо 505 щатни бройки, като 105 от тях са вакантни позиции. В отдел „Контрол и правоприлагане“ се предлага по-мащабна редукция с намаляване на 470 щатни бройки. Тя е пряк резултат от технологичния и икономически скок на системата. Технологичната обезпеченост напълно премахва необходимостта от поддържане на стотици служители за ръчен, физически контрол на терен, превръщайки административния правоприлагащ процес в ефективен дигитален модел. След прилагане на редукцията базовата структура на НТУ ще възлиза на 377 щатни бройки, които са напълно достатъчни с оглед на обхвата и спецификата на дейността. Предложената оптимизация цели повишаване качеството на контрола и обслужването.

Преминаването от субективен човешки контрол към обективен машинен контрол повишава събираемостта и елиминира корупционния риск. Въпреки общото намаляване на патрулите физическият контрол остава целево фокусиран върху най-невралгичните точки, посочват от МРРБ.

Реформа ще има и в Института за пътища и мостове, като се дава възможност да си партнира за изпълнение на дейностите с организации от академичната общност – български и чуждестранни университети, институти на БАН, да участва в проекти и да привлича чужди специалисти. Идеята е да развие своя капацитет като център за компетентност, нови технологии и обучение на кадри за нуждите на АПИ, проектантските и строителните фирми.

С проекта на постановление се предвижда намаляване на общата численост на персонала на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2411 на 1798 щатни бройки, т.е. с общо 613 щатни бройки. Увеличаването на щатните бройки в някои от дирекциите ще бъде за сметка на числеността на други дирекции, като щатните бройки от преструктурираните дирекции ще преминат в новосъздадените или преобразуваните звена на Агенцията. Финансовият ефект от приемането на проекта на акта е намаление на разходите за персонал с 10 на сто по бюджета на МРРБ (респективно АПИ).

Проектът може да бъде намерен в Портала за обществени консултации и на интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“.

През октомври Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ проведе протест под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“.

Реформата в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще се осъществи на два етапа, като при първия, в рамките на четири месеца, ще бъдат съкратени 505 щатни бройки в Националното тол управление (НТУ), от които 420 са реално заети от служители. На част от тези хора ще бъде предложена възможност да продължат работа в други държавни администрации. Това каза вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис пред журналисти след разговор с ръководството на АПИ, в който участва и ръководителят на Националното тол управление проф. Олег Асенов.