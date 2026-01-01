На 3 ноември, вторник, държавният глава Илияна Йотова ще участва в церемонията, на която ще бъде обявен победителят в 19-ото издание на конкурса „Мениджър на годината“.

Събитието ще започне в 19.30 часа в Софийската опера и балет.

Президентът ще приветства гостите и участниците в събитието и ще награди носителя на приза „Мениджър на годината 2026“.

Церемонията, ежегодно организирана от списание „Мениджър“, отличава предприемачи за техните постижения, прилагането и утвърждаването на добри управленски практики в българската бизнес среда.