Една от най-обсъжданите участнички в осмия сезон на „Игри на волята“ - Александра , гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. След отпадането си от екстремното риалити тя отговаря на въпроса, който вълнува хиляди зрители - гаджета ли са с Иван и какво всъщност се случва между тях извън Арената?

Химията между Александра и Иван не остана незабелязана по време на участието им в „Игри на волята“. Близостта им, закачките и моментите на напрежение породиха множество предположения за романтични отношения. Пред Генерал Ръждавичка Александра разказва откъде е започнало всичко, как се разбират двама толкова силни характери и дали отношенията им са прераснали в нещо повече от приятелство.

Но Симона Ръждавичка не се задоволява само с отговора на Александра. В опит да разбере истината водещата решава да се свърже директно с Иван, за да чуе и неговата версия за отношенията им. Ще потвърдят ли двамата слуховете за нова любовна двойка в „Игри на волята“?

Любопитно съвпадение е, че Александра има сестра близначка, а Иван - брат близнак. Това дава повод за забавни въпроси за възможни двойни срещи и дали останалите двама близнаци също могат да намерят общ език.

Разговорът обаче разкрива и една много по-лична страна на Александра. Тя се връща към трудните си тийнейджърски години и разказва за период, в който след тежко любовно разочарование е преживяла сериозна емоционална криза. Александра споделя и за подкрепата на близка приятелка, която е била до нея в критичен момент.

В епизода Александра коментира и отпадането си след битката с Красимир, раздялата с най-близката си съюзничка Жани и шансовете на Иван да стигне до голямата победа.

Гаджета ли са Иван и Александра? Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка, за да разберете какво разкрива Александра и какво има да каже самият Иван!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта , както и в официалните Facebook страница , Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play , Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook , Instagram и TikTok .



