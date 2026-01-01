Административният съд във Варна назначи съдебно-технически експертизи по още пет от делата, свързани с премахването на сгради в местността Баба Алино, съобщиха от съда.

Производствата са част от общо 12-е дела, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев. Разпореждането е да бъдат премахнати 12 многофамилни жилищни сгради, в които има над 40 апартамента.

Съдът е назначил служебно техническите експертизи по петте дела. Заседанията по тях ще бъдат възобновени в средата на декември.