Община Варна е издала 28 констативни акта за строителството в местността "Баба Алино" и всеки от тях е обжалван в съда. Това каза кметът Благомир Коцев по време на заседанието на Общинския съвет в града.

Той увери, че процедурите не са спрени и дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ продължава да издава ежедневно актове. По думите на Коцев до момента са подписани 18 заповеди за премахване на незаконни строежи, но и те са обжалвани в съда.  

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Кметът съобщи още, че има много сигнали от граждани, че градският транспорт във Варна не се движи по график и има много пропуснати курсове. Той допълни, че за последните два месеца по маршрутите има пропуснати 36 хиляди километра. Коцев допълни, че утре ще свика специална комисия за анализ на ситуацията с градския транспорт и набелязване на мерки как услугата да стане по-качествена.

Темата коментира и общинският съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов. Той изтъкна, че пропуснатите 36 000 километра от маршрутите на автобусите всъщност са само 2 процента от общото движение.

"Месечният пробег на колите в града е от порядъка на 900 000 километра", посочи Балабанов. Той призова кмета да сезира Агенцията за държавна финансова инспекция да направи проверка първо в общинското предприятие ТАСРУД.

По думите на общинския съветник инспекторите трябва да обърнат внимание как фирмата управлява билетната система на градския транспорт и дали извършва плащания към външни компании. 

На заседанието на съвета бе коментирана и темата с изграждането на пожарен участък в комплекс „Златни пясъци“. За финансирането на ремонта на базата и модернизацията й има решение на ОбС, което до момента не е изпълнено.

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По думите на кмета причината е в закона, тъй като е нужно провеждане на обществена поръчка, но базата е държавна собственост и Общината няма право да дава пари за нея. "МВР отказа да получи средствата, за да си направи поръчката и да си уреди отношенията с изпълнител", посочи Коцев.

По думите му все пак се е стигнало до споразумение и през следващата седмица администрацията трябва да пусне поръчка за избор на изпълнител на проекта. Кметът допълни още, че ремонтът на станцията едва ли ще се реализира през тази зима. 

Мила Едрева/БТА
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