Община Варна е издала 28 констативни акта за строителството в местността "Баба Алино" и всеки от тях е обжалван в съда. Това каза кметът Благомир Коцев по време на заседанието на Общинския съвет в града.

Той увери, че процедурите не са спрени и дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ продължава да издава ежедневно актове. По думите на Коцев до момента са подписани 18 заповеди за премахване на незаконни строежи, но и те са обжалвани в съда.

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Кметът съобщи още, че има много сигнали от граждани, че градският транспорт във Варна не се движи по график и има много пропуснати курсове. Той допълни, че за последните два месеца по маршрутите има пропуснати 36 хиляди километра. Коцев допълни, че утре ще свика специална комисия за анализ на ситуацията с градския транспорт и набелязване на мерки как услугата да стане по-качествена.

Темата коментира и общинският съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов. Той изтъкна, че пропуснатите 36 000 километра от маршрутите на автобусите всъщност са само 2 процента от общото движение.

"Месечният пробег на колите в града е от порядъка на 900 000 километра", посочи Балабанов. Той призова кмета да сезира Агенцията за държавна финансова инспекция да направи проверка първо в общинското предприятие ТАСРУД.

По думите на общинския съветник инспекторите трябва да обърнат внимание как фирмата управлява билетната система на градския транспорт и дали извършва плащания към външни компании.

На заседанието на съвета бе коментирана и темата с изграждането на пожарен участък в комплекс „Златни пясъци“. За финансирането на ремонта на базата и модернизацията й има решение на ОбС, което до момента не е изпълнено.

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По думите на кмета причината е в закона, тъй като е нужно провеждане на обществена поръчка, но базата е държавна собственост и Общината няма право да дава пари за нея. "МВР отказа да получи средствата, за да си направи поръчката и да си уреди отношенията с изпълнител", посочи Коцев.

По думите му все пак се е стигнало до споразумение и през следващата седмица администрацията трябва да пусне поръчка за избор на изпълнител на проекта. Кметът допълни още, че ремонтът на станцията едва ли ще се реализира през тази зима.