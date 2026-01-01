Административният съд във Варна отхвърли жалбата на началника на общинската дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ Александър Драгнев срещу временното му отстраняване от длъжност, съобщиха от съда.

Варненският административен съд образува дело по жалба на собственик на сграда в „Баба Алино“

Заповедта за отстраняването му от поста е издадена в края на май тази година от кмета Благомир Коцев.

Началникът на дирекцията беше отстранен от длъжността заради случилото се в местността "Баба Алино", а срещу него беше образувано дисциплинарно производство.

Съдът приема жалбата на Драгнев за неоснователна и определя оспорената заповед като законосъобразна.

По случая „Баба Алино“ се проверяват 12 нотариуса, при двама вече има дисциплинарни дела

Според съда тя е издадена от компетентен орган в предписаната от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.