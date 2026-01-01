Опасен участък от бул. „Христо Ботев“ в Сливен затруднява движението и изисква повишено внимание от страна на водачите.

Пропаднала е част от пътното платно в едното платно - от кръговото кръстовище в посока бул. „Панайот Хитов“. За проблема съобщиха от Община Сливен.

Община Сливен

По информация на местната администрация пропадането е вследствие на некачествено изпълнение на ремонтни дейности от страна на експлоатационните дружества и обилните валежи.

След наводненията в Шабла започва отводняване, над 120 л/кв. м паднаха край Царево (ВИДЕО)

Мястото вече е обозначено със съответната сигнализация, която предупреждава шофьорите за възникналата опасност.

Община Сливен е подала сигнал до отговорните дружества, за да бъдат предприети необходимите действия за отстраняване на проблема.

Община Сливен

Ще се проведе среща, на която ще бъде обсъдено как възможно най-бързо да започнат необходимите ремонтни дейности.

От общината призовават водачите да шофират внимателно, да спазват поставената сигнализация и да се съобразяват с пътната обстановка.