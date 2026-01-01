Над 1500 пътници и членове на екипажа бяха евакуирани от круизен кораб край гръцкия остров Сирос след сигнал за поставено взривно устройство. След мащабна проверка на плавателния съд не беше открита бомба, а пътниците получиха разрешение да се върнат на борда.

Инцидентът се случи във вторник, 3 ноември, когато корабът „Crown Iris“, плаващ под панамски флаг, се намирал на пристанището на остров Сирос. На борда му имало общо 1537 души – 940 пътници и 597 членове на екипажа.

Корабът, собственост на израелската компания Mano Maritime, е трябвало да отплава към израелското пристанище Хайфа.

Сигналът за бомба бил подаден от неизвестно лице, което предупредило, че на подводната част на плавателния съд е поставено взривно устройство. Капитанът незабавно уведомил пристанищните власти, които задействали процедура за сигурност.

Мащабна проверка на круизния кораб

Гръцката брегова охрана и полицията започнали щателна проверка на плавателния съд. В операцията участвали специално обучено куче за откриване на експлозиви, водолаз и специализирано звено на бреговата охрана.

Като предпазна мярка всички 1537 души на борда били евакуирани. Пътниците били настанени във временни помещения, осигурени от местните власти в Сирос и административния център Ермуполи, докато продължавала проверката.

При първоначалния оглед не били открити подозрителни предмети. След приключването на по-задълбоченото претърсване също не било намерено взривно устройство.

Според гръцките медии тревогата се оказала фалшива, а пътниците получили разрешение да се върнат на кораба.

Поредица от бомбени заплахи в Европа

Сигналът срещу круизния кораб дойде на фона на серия от бомбени заплахи срещу пътнически самолети в различни европейски държави във вторник.

Няколко полета бяха засегнати от извънредни проверки, отклонявания и забавяния. Сред тях имаше и самолети, изпълняващи полети до София.

При проверките не бяха открити взривни устройства.

Случаите предизвикаха сериозни нарушения във въздушния транспорт и наложиха засилени мерки за сигурност на няколко европейски летища.