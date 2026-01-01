Над 1500 пътници и членове на екипажа бяха евакуирани от круизен кораб край гръцкия остров Сирос след сигнал за поставено взривно устройство. След мащабна проверка на плавателния съд не беше открита бомба, а пътниците получиха разрешение да се върнат на борда.
Инцидентът се случи във вторник, 3 ноември, когато корабът „Crown Iris“, плаващ под панамски флаг, се намирал на пристанището на остров Сирос. На борда му имало общо 1537 души – 940 пътници и 597 членове на екипажа.
Alertă cu bombă pe o navă de croazieră din Grecia. Peste 1.500 de oameni, blocați pe o insulă https://t.co/yqjujhRlIw— Realitatea PLUS (@realitatea) November 4, 2026
Корабът, собственост на израелската компания Mano Maritime, е трябвало да отплава към израелското пристанище Хайфа.
Сигналът за бомба бил подаден от неизвестно лице, което предупредило, че на подводната част на плавателния съд е поставено взривно устройство. Капитанът незабавно уведомил пристанищните власти, които задействали процедура за сигурност.
Мащабна проверка на круизния кораб
Гръцката брегова охрана и полицията започнали щателна проверка на плавателния съд. В операцията участвали специално обучено куче за откриване на експлозиви, водолаз и специализирано звено на бреговата охрана.
Като предпазна мярка всички 1537 души на борда били евакуирани. Пътниците били настанени във временни помещения, осигурени от местните власти в Сирос и административния център Ермуполи, докато продължавала проверката.
При първоначалния оглед не били открити подозрителни предмети. След приключването на по-задълбоченото претърсване също не било намерено взривно устройство.
Според гръцките медии тревогата се оказала фалшива, а пътниците получили разрешение да се върнат на кораба.
Crown Iris Cruise Ship Evacuated in Syros After Bomb Threat Authorities evacuate Crown Iris in Syros after a bomb warning, while a church official reports alleged indecent behaviour by passengers at a monastery. https://t.co/LSlLLrHJOm https://t.co/Ni41nFjnUN— Greek City Times (@greekcitytimes) November 3, 2026
Поредица от бомбени заплахи в Европа
Сигналът срещу круизния кораб дойде на фона на серия от бомбени заплахи срещу пътнически самолети в различни европейски държави във вторник.
Няколко полета бяха засегнати от извънредни проверки, отклонявания и забавяния. Сред тях имаше и самолети, изпълняващи полети до София.
При проверките не бяха открити взривни устройства.
Случаите предизвикаха сериозни нарушения във въздушния транспорт и наложиха засилени мерки за сигурност на няколко европейски летища.