Сигнал за бомба на борда на самолет от Лондон доведе до затварянето на летище “Модлин” във Варшава. Самолетът е бил отклонен към летището, където е кацнал извънредно, а полските служби са започнали проверка за наличие на взривно устройство.Машината е извършила непланирано кацане на летището, а специализираните служби проверяват достоверността на заплахата.

Самолетът е изпълнявал полет от лондонското летище „Хийтроу“ до основното летище на Варшава „Шопен“, но е бил пренасочен към Модлин заради подадената информация за възможен взривен товар на борда.

Става дума за Boeing 737 MAX на полската авиокомпания LOT с полетен номер LO286. На борда са се намирали общо 181 пътници и членове на екипажа.

По информация на летищните власти сигналът за бомбена заплаха е получен в 9:54 ч. местно време, а самолетът е кацнал в Модлин в 10:01 ч.

След приземяването машината е била насочена към специално определена зона на летището, където е поета от компетентните служби, включително екипи за обезвреждане на взривни устройства.

Полските сили за сигурност проверяват сигнала за заплахата, добавят летищните власти.

Пътниците вече са получили разрешение да напуснат самолета, но трябва да останат в терминала, докато продължават проверките.

От ръководството на летището съобщиха, че въздушният трафик е преустановен до второ нареждане. Службите продължават проверката на сигнала, като към момента няма потвърждение, че на борда действително е имало взривно устройство.

Властите обещаха да предоставят допълнителна информация при развитие на ситуацията.

Инцидентът се случва само ден след друг сигнал за бомба на борда на самолет, изпълняващ полет от Лондон до София. Тогава машината беше отклонена към Будапеща, където след проверка не беше открито взривно устройство.