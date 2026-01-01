С решение на Министерския съвет започва процедурата по програмиране и планиране на средствата от следващия европейски бюджет за периода 2028–2034 г. България, както и останалите държави членки, трябва да изготви Национален регионален план за партньорство, който ще включва инвестиции и реформи. Това заяви вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов.

Общата сума още не е фиктирана. "Може да кажем, че става въпрос за между 15 и 20 млрд. евро, които трябва да бъдат програмирани и планирани", каза той.

По думите му инвестициите трябва да бъдат ясно обосновани с реформи, които движат България напред и отговарят на препоръките на Европейската комисия.

През следващата седмица предстои първа официална среща с представители на всички министерства. На нея ще бъдат представени актуалните насоки на Европейската комисия за структурирането на процеса.

Сред основните приоритети са ускоряването на икономическия растеж, социалното сближаване, подобряването на образованието и достъпа до здравеопазване в цялата страна. Предвижда се да бъдат включени и инфраструктурни, енергийни и транспортни проекти, както и инвестиции в свързаността.

Пеканов обяви, че първата версия на плана ще бъде представена през пролетта. Той е провел неформални разговори с ек и министерствата. "Пари срещу реформи. Това е подходът, който заляа на всички европейски средства", каза той.

България изпрати на ЕК проекта на бюджетен план за 2027 г.

Не мога да се обръжа с времеви хоризонт, защото всичко зависи от финализирането на разговорите на европейски ниво между страните членки за цялостния размер на европйския бюджет.

Бюджетът за 2027 г. ще бъде представен в петък

По време на изявлението министърът коментира и подготовката на държавния бюджет за 2027 г. В отговор на журналистически въпрос за съгласуването му с Европейската комисия той посочи, че през последните седмици са водени интензивни разговори.

По думите му окончателните параметри на бюджета ще бъдат представени в петък. Той не даде конкретни подробности за становището на европейските институции, нито потвърди дали са отправени допълнителни препоръки.

Пеканов заяви, че се полагат усилия за максимално ограничаване на бюджетния дефицит, но подчерта, че натрупаните проблеми в публичните финанси не могат да бъдат решени в рамките на една година.

Като основни причини за напрежението в бюджета той посочи увеличаването на социалните разходи и възнагражденията в публичния сектор през последните шест години, без според оценката му да е осигурено съответното финансиране.