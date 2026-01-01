„Случаят с предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина Милен Цветков, поражда сериозни съмнения в безпристрастността на съдебната система". Това заяви Николай Попов – баща на загиналата 12-годишна Сияна и лидер на гражданското движение „Сияние“, в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

По думите му Николов е изтърпял едва 3 години и половина от 9-годишната си присъда, при това в затворническо общежитие с по-лек режим. „Материалите по делото съдържат отрицателни становища, което поставя допълнителни въпроси около решението за освобождаването", изтъкна Попов.

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Той съобщи, че освен искане Кристиан Николов да продължи да изтърпява наказанието си, е подаден и сигнал с подписка до Софийската градска прокуратура. В него се настоява да бъде проверено при какви обстоятелства е освободен Николов, както и действията на съдия Виктор Чаушев. Попов припомни, че същият съдия наскоро е освободил и обвиняеми по дело за организирана група за трафик на мигранти. „Липсва достатъчно публичност относно мотивите, на базата на които е постановено определението за освобождаването на Николов", категоричен е той.

Попов коментира и публичните изяви на адвоката на близките на Милен Цветков, като заяви, че е бил изненадан от позицията ѝ. По думите му тя е представила исканията на хората, подкрепили подписката, като опит за промяна на закона специално за случая с журналиста. Попов подчерта, че целта на инициативата е Николов да продължи да изтърпява наложеното му наказание, а не да се променя законодателството.

Протест пред Съдебната палата срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов

„За първи път виждам защитник на пострадали да защитава убиеца“, заяви Попов.

До момента подписката с искане за продължаване на наказанието на Кристиан Николов е подкрепена от над 13 000 души.

Попов съобщи и за друга инициатива – срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежкия инцидент в Слънчев бряг, при който беше прегазено цяло семейство. По думите му подписката по този случай е събрала над 20 000 подписа, като 10 200 от тях са внесени в съда вчера. На 5 ноември е планиран протест пред Съдебната палата в Бургас.

Според Николай Попов тежките пътни инциденти и решенията по подобни дела показват сериозни проблеми в правосъдието. Той постави акцент и върху лошото състояние на пътната инфраструктура в страната. По думите му гражданското движение „Сияние“ е подготвило пакет от мерки, които са публикувани на страницата му и са получили подкрепа от правителството. Предстои да започне програма за тяхното изпълнение.

В края на разговора Попов призова гражданите да се включат в протест тази вечер в триъгълника на властта срещу насилието над животни и хора след случая в столичния квартал „Кръстова вада“.