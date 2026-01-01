Решението на Софийския градски съд за предсрочното условно освобождаване на Кристиян Николов, осъден за катастрофата, при която загина Милен Цветков, предизвика вълна от недоволство и въпроси за справедливостта. По казуса пред NOVA говориха журналистката Лора Крумова и Даниел Петканов – колеги и приятели на Цветков, които снощи присъстваха на протеста в София.

Осъденият за смъртта на Милен Цветков излиза предсрочно от затвора

Трагедията се случи на 19 април 2020 г., навръх Великден, когато Николов връхлетя с около 100 км/ч с джипа си върху колата на Милен Цветков, спряла на червен светофар. Водачът беше с коктейл от три вида наркотици в кръвта – амфетамин, марихуана и кокаин, без никакъв спирачен път при удара. През 2023 г. той получи 9-годишна присъда, но Софийският градски съд прецени, че за добро поведение и след като е изтърпял над половината от наказанието си, той вече се е поправил и може да излезе на свобода. Прокуратурата протестира решението пред Апелативния съд, а администрацията на затвора също не е съгласна с оценката, че осъденият се е поправил.

„В началото имаше огромен обществен и медиен интерес, а вчера на протеста бяхме около двеста човека, което показва как с времето всичко се забравя”, сподели Даниел Петканов. Той не скри огорчението си от мотивите на съда, в които към Николов е отправен въпрос дали вече е разбрал как миг невнимание може да доведе до необратими последствия.

„Коктейл от наркотици, сядаш зад волана, превишаваш двойно допустимата скорост, минаваш на червено и нямаш никакъв спирачен път – това не е миг невнимание”, категоричен е Петканов. Според него качването в автомобила в такова състояние прави шофьора буквално въоръжен с оръжие човек, който отнема живот. Той сподели още, че миналата седмица е разговарял и с Ивета, майката на осемгодишния тогава син на Цветков – Боян.

„За мен това дело беше второто убийство на Милен”, заяви Лора Крумова, подчертавайки, че казусът опира до принципа и до опасния знак, който институциите дават на обществото.

„В тази държава казваш, че след шест години, ако си друсал три вида наркотици, качил си се на джипа на майка си и си минал през човек на червен светофар, след шест години си навън”, изтъкна журналистката. Тя напомни, че Цветков беше отнет от децата си Боян и Калина, както и от цялата журналистическа гилдия.

Крумова обърна внимание и на удобствата при изтърпяването на наказанието. „Той доста комфортно я кара тази присъда – изкара удобен домашен арест в голяма къща на пъпа на София, а сега е в общежитие от открит тип в Казичене, където има отпуски и може да излиза“, отбеляза тя. Журналистката припомни също, че спътникът в джипа – синът на политика от ГЕРБ Лъчезар Иванов, е избягал от местопроизшествието и не е бил привлечен към никаква отговорност. „Всеки, който убие днес в България, след пет години е навън. Така излиза”, обобщи Крумова.

Окончателното решение дали осъденият за смъртта на Милен Цветков ще излезе на свобода предсрочно ще бъде взето от Софийския апелативен съд.