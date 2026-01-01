Народният представител от ПГ на „Демократична България“ (ДБ) Божидар Божанов отново се е отказал доброволно от депутатския си имунитет. Това стана ясно от прочетено от председателя на Народното събрание Михаела Доцова съобщение в пленарна зала.

Председателката на парламента отбеляза, че на 22 октомври 2026 г. в Народното събрание (НС) е постъпило искане от изпълняващия функциите главен прокурор на Република България за даване на разрешение за продължаване на наказателното производство срещу Божидар Божанов по наказателно дело от общ характер по описа на Софийски градски съд за престъпление по чл. 282, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Божидар Божанов се отказа от депутатския си имунитет

„С писмо от 29 октомври тази година народният представител Божидар Божанов информира председателя на НС, че дава съгласието си по внесеното искане от временно и.ф. главен прокурор на Република България, за което председателят на НС в изпълнение на разпоредбата на чл. 136, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на НС (ПОДНС) е уведомил временно и.ф. главен прокурор, като е приложено заверено копие от него“, съобщи Доцова.