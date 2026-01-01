Три села в област Добрич са без електрозахранване след усложнената метеорологична обстановка в областта - две в община Каварна и едно - в община Шабла. Екипи работят по отстраняването на авариите, съобщиха от пресцентъра на „Енерго-Про“. Без ток са селата Било, Нейково, Каварна и Пролез, Шабла.

Проблеми с водоподаването има в три населени места в областта. Без вода са селата Алцек в община Добричка и Градница в община Тервел. В община Балчик е нарушено водоподаването заради ремонт на хидромеханично оборудване на помпена станция „Балчик“. Данните са публикувани на сайта на „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД.

След наводненията в Шабла започва отводняване, над 120 л/кв. м паднаха край Царево (ВИДЕО)

"В село Дуранкулак обстановката се е нормализирала", каза кметът Веселин Йорданов. Водата се е оттекла, а автомобилите, които бяха завлечени в дерето, са извадени. Един автомобил все още е на място заради калта и ниското разположение на терена. Кметът подготвя докладни с описание на местата, където са необходими спешни ремонти заради нанесените щети. Кметът на Шабла Мариян Жечев също каза, че ситуацията в общината е нормализирана.

По данни на Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич количеството на падналите валежи през нощта е между 10 л и 40 литра на квадратен метър.

Спокойно е преминала нощта в областта, съобщиха от Областната администрация. Няма подадени сигнали за повишени водни нива по дерета и суходолия, а дежурните екипи на полицията, общините и пожарната не са констатирали критични ситуации.

Във вторник служители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на два сигнала - за паднало дърво в Добрич и за отводняване на мазе в село Камен бряг.

Бедственото положение в община Шабла остава в сила. Във вторник, след преливане на дере, бяха наводнени дворове в ниските части на града и се наложи превантивна евакуация на жители.

Областният управител Руслан Томов е в координация с институциите и общините, и заявява готовност за реакция при необходимост. Томов благодари на служителите на МВР, пожарната и общинските администрации за създадената организация и призова гражданите и фирмите да бъдат внимателни заради очакваното усилване на северния вятър и да не оставят незакрепени предмети на открито.

Бедствено положение в Шабла: Дере преля и заля къщи, евакуираха хора (ВИДЕО/СНИМКИ)

На 4 и 5 ноември комисия ще проверява по общини готовността на фирмите, ангажирани със зимното поддържане, включително наличието на техника и инертни материали.

Интензивните валежи доведоха до преливане на дере в Шабла и наводняване на дворове и къщи в ниската част на града на 3 ноември. Общо 16 души, които са били в застрашени от водата имоти, са били евакуирани. Към момента няма хора в опасност, но водните нива остават високи и обстановката продължава да се следи.