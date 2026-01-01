Изборната победа не освобождава никого от отговорността за начина, по който е постигната, каза представителят на ПГ на "Демократична България" Надежда Йорданова в декларация от парламентарната трибуна.

Изборите приключиха и оттук нататък най-важният въпрос е каква ще бъде поносимостта на управляващите към критиките на опозицията и недоволството на гражданите, посочи Йорданова.

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"Седмици наред Румен Радев и Илияна Йотова превръщаха войната и страха в инструмент за политическа мобилизация. Радев обяви, че българите избират между мира и войната, обвини опонентите си, че могат да въвлекат България във военен конфликт. Йотова обещаваше, че няма да изпрати български войници в Украйна, сякаш някой е предлагал обратното", каза Йорданова.

Фактите разобличават тези отношения - на 21 февруари 2025 г. Народното събрание прие, включително с гласовете на "Продължаваме промяната" и "Демократична България", декларация за неучастие на български въоръжени сили във военните действия в Украйна, отбеляза тя.

Когато страхът замества фактите, а опонентът е представен като враг, демократичният дебат става невъзможен. Страхът може да мобилизира гласове, но не може да създаде доверие, не може да обедини обществото, а го разделя, заяви Надежда Йорданова.

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Правото на протест не зависи от одобрението на премиера, не може протестите да са достойни, само когато помагат на някого да спечели властта. Предстои бюджетът за 2027 година, българските граждани имат правото да питат, да критикуват и протестират, посочи тя. По думите ѝ белег на демократичното общество са свободни медии, силна опозиция и власт, която подлъжи на контрол, а не изисква подчинение.

Илияна Йотова ще бъде първата жена, избрана за президент на България - исторически момент, но и огромна отговорност. След тази кампания, тя трябва да докаже, че може да бъде президент и на хората, представени като заплаха, само защото са подкрепили друг кандидат, да показва независимост с решение и действие, а не само на думи, каза Йорданова.

Управляващите да не забравят декември 2025 година, да не забравят какво се случва, когато властта престане да чува хората и че некадърен бюджет, гарниран със самозабравяне и арогантност, може да помете всяка власт. Истинското отношение към демокрацията не се вижда по начина, по който посрещате аплодисментите в деня след победата. Тя се вижда по начина, по който посрещате критиките на следващия ден, коментира тя.