Големият български писател Георги Господинов публикува остър коментар по повод резултатите от президентския балотаж, в който според първите прогнозни данни Илияна Йотова категорично води пред Андрей Гюров.

В позицията си Господинов отправя критика към безразличието и мълчанието на хората, които не желаят България да бъде въвлечена във война, не искат дронове и не искат страната да живее под влиянието на Владимир Путин, но според него с пасивността си допринасят именно за подобен развой.

„Безразличието и мълчанието на тези, които иначе не искат да има война и дронове, да живеят при Путин, връща в пакет точно това, което уж не са искали“, пише писателят.

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Той поставя въпроса дали липсата на публична позиция е продиктувана от страх, съобразяване или нежелание за неодобрение.

„Интересно, това страх от позиция ли е, конюнктура ли е, траене да не ти пишат на лични“, пита Господинов.

Сред най-силните акценти в коментара му е предупреждението за опасността от обществената апатия. „Сънят на обществата ражда диктатури“, пише авторът на „Времеубежище“.

В края на публикацията си Господинов насочва вниманието към дългосрочните последици от днешния избор и отговорността на обществото за бъдещето на страната: „Решихме следващите пет години. Скоро децата ще питат къде бяхте на 1 ноември 2026“.