България е на път да избере първата си жена президент за пълен мандат. Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на балотажа с 51,6% от гласовете, а опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев получават 43,4% подкрепа. Това показват данните от exit poll на социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ към 19:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA.

Петър Витанов и Димитър здравков от „Прогресивна България“ коментираха първи резултатите от вота.

„Тенденцията е логична и отговаря на очакванията. Резултатите го показват“, заявиха от ПБ.

Той изрази благодарност към всички, които са гласували въпреки, по думите му, „черната кампания, изпълнена с компромати“.

Exit poll: Илияна Йотова води в балотажа на президентските избори

„На какво да очаквам обрат? Бих искал да благодаря на всички, които гласуваха. България ще бъде по-спокойна утре“, казаха от ПБ .

По думите му избирателната активност е била с една трета по-висока спрямо предишния вот.

Ролята на президента е изключително важна. Всеки глас е важен. Тази избирателна активност дава легитимност. Има достатъчно основание да има легитимно избран президент, допълниха от ПБ.