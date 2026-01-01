Нарушения, технически проблеми и необичайни ситуации съпътстват изборния ден в различни части на страната по време на втория тур на президентските избори. В Пловдив жив мъж беше заличен по погрешка от избирателните списъци, след като го объркали с починал негов съименник.

Пловдив

Техническа грешка доведе до заличаването на жив мъж от избирателните списъци в Пловдив, след като той бил объркан с негов съименник, починал между двата тура на президентските избори. Случаят бил установен, когато мъжът отишъл да гласува, а след проверка в ГРАО той бил допуснат до урните.

Поради допусната техническа грешка от избирателния списък на секция в Пловдив е заличен мъж с идентични имена с друг човек, починал между първи и втори тур, съобщи председателят на РИК-17 Ивайло Василев.

Избирателната активност на балотажа към 13:00 часа

Човекът отишъл да гласува в секция в район "Източен" в Професионалната гимназия по туризъм, когато секционната комисия след легитимация и проверка разбрала за грешката.

Комисията е съобщила веднага за случая в РИК и след проверка в ГРАО мъжът е допуснат да гласува.

Шумен

Бързо производство за нарушение на изборното законодателство е образувано в каолиновското село Тъкач, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Около 13:00 часа служител на Районно управление – Каолиново е получил информация, че жена на 38 години от с. Тъкач, е упражнила правото на глас от името на други двама. Насочен е полицейски екип за проверка на място. Установено е, че жената е гласувала от името на своите родители, които не са присъствали в избирателната секция. С намерение да пусне малко по-късно бюлетините в избирателната урна, тя ги е прибрала в дамската си чанта. В хода на проверката бюлетините са иззети, добавиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Работата по документиране на случая за престъпление по чл. 168 от Наказателния кодекс продължава под ръководството на компетентната прокуратура, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

Русе

В една от секциите в община Ветово машина е пускала празни разписки. След намесата на техник проблемът е отстранен и гласуването с машина е продължило.

В РИК е постъпила една жалба от членове на секционна избирателна комисия в община Русе, която се намира в едно от училищата в града. В нея се твърди, че член на комисията е изпълнил функцията на придружител на възрастен избирател и е гласувал вместо него за различна кандидатска президентска двойка от заявената от избирателя.

РИК – Русе предстои да провери случая и да се произнесе по жалбата на заседание. Стоилова уточни, че членовете на секционните избирателни комисии нямат право да изпълняват функцията на

Кърджали

Установено е, че председателят на избирателната секция в крумовградското село Пелин гласува заедно с избирателите на машина. Това пише в публикувано решение на Районната избирателна комисия в Кърджали.

Председателят на секцията е отстранен, а гласуването е било преустановено за повече от час. Уведомена е полицията, като предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата. Назначен е нов председател на секцията.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР казаха, че по случая има образувано бързо производство по чл.169 от Наказателния кодекс – за нарушаване тайната на вота.

Над десет са подадените до момента жалби в Районната избирателна комисия, основно за предизборна агитация. Една от жалбите касае извозване на избиратели до избирателни секции в района на село Стремци, община Кърджали, пише в регистъра на жалбите на РИК - Кърджали.

Хасково

Един глас е обявен за недействителен заради заснемане на вота при машинно гласуване в секция 34 в Хасково. Това съобщи на брифинг председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Хасково Ина Вескова.

По думите ѝ членове на секционната избирателна комисия са забелязали, че избирател снима гласа си, след което са уведомили РИК. На лицето не е разрешено да гласува повторно, съгласно методическите указания на Централната избирателна комисия. Вотът няма да бъде зачетен.

София

В 24-ти избирателен район в София имам случаи, при които разписките са повече, а отчетените гласове по-малко, съобщи Йордан Топалов, председател на Районната избирателна комисия (РИК). Той каза, че нямат указания от Централната избирателна комисия как да действат при тези случаи.

Сливен

Необичаен инцидент е възникнал в изборна секция в село Еленово, община Нова Загора, където избирател скъсал разписката, отпечатана от машината за гласуване, и я хвърлил на земята.

След намесата на охраната и членовете на секционната избирателна комисия ситуацията била овладяна, а по-късно мъжът се върнал в секцията, за да се извини.