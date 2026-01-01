Вътрешният министър Иван Демерджиев отчете спокойно протекъл изборен ден, но разкри за „странни активности“ от страна на кметове през последната седмица и образувани досъдебни производства. След края на президентския балотаж той заяви, че МВР е предотвратило опити за изборни нарушения. По данни на главния секретар на министерството Любомир Николов по време на кампанията са постъпили над 500 сигнала, а повече от 10 000 полицаи са били ангажирани с охраната на изборите.

„Показахме, че в България могат да се организират и провеждат демократични избори по начин, по който те се организират в цивилизованите европейски държави“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след края на изборния ден.

На второ място той изрази благодарност към хилядите полицейски служители, които не са позволили да бъде опорочен изборният ден.

„Имаше много странни активности в последната седмица - най-вече от страна на кметове. Образувани са досъдебни производсва.Тази странна активност аз я отдавам на някакво желание да се възпрепятстват тези производства и да се промени техният ход“, каза ое той.

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Демерджиев ясно заяви, че българите ще получат справедливост. „Нямаше сериозни произшествия. Справихме се, попречихме там, където имаше данни да се извършат обичайните практики, на които ставахме свидетели на последните избори. Хората, замесени в тях, са известни на полицията“, каза още вътрешният министър.

Главният секретар на МВР Любомит Николов заяви, че в хода на кампанията са получени над 500 сигнала, а проверките не са установили големи суми пари, които да сочат масово купуване на гласове. „Над 10 000 служители на МВР са били ангажирани с охраната на изборните секции по време на президентския вот. Допълнителни полицейски екипи са работили в предварително определени рискови секции, за да предотвратят опити за изкривяване на изборните резултати“, каза той след приключването на изборния ден.

Николов посочи, че при проверките на адреси и по получените сигнали не са открити големи суми пари. Според него това е показател, че не е имало масово купуване на гласове, или че евентуалните опити са били предотвратени още в началото. „Ако е понечело да се случи, сме го предотвратили изначално“, съобщи Николов.

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Главният секретар изказа благодарност към служителите на 28-те областни дирекции и петте главни дирекции на МВР за работата им по време на изборите.

Той предупреди, че предстоящите избори за кметове ще поставят нови предизвикателства пред органите на реда и че подготовката за тях трябва да започне своевременно.

Николов подчерта, че след приключването на президентския вот полицията ще продължи да работи активно срещу битовата и организираната престъпност. „Знам, че пред нас стоят още много предизвикателства“, заяви той.

Според главния секретар усилията на МВР занапред ще бъдат насочени както към гарантиране на спокойствието на гражданите, така и към постигане на по-високи резултати в противодействието на престъпността.

Главният секретар на МВР сподели „пикантна и интересна“ информация от изборния ден. „Хванахме такива гласоподаватели, които най-вероятно се очакваше, докато отиват до урните, да забравят за кого да гласуват и номерът на бюлетината им беше записан на дланта“, каза Любомир Николов, след което Иван Демерджиев се пошегува, че „явно е много трудно, когато имаш две възможности, да избереш едната - без да си записал номера на дланта си“.