Беларуската хакерска група "Киберпартизани“ съвместно с колектива Silent Crow обявиха пробив във вътрешната ИТ инфраструктура на Федералната служба за държавна статистика на Русия ("Росстат“). За мащабната кибератака съобщава изданието Reform.news.

От Silent Crow заявиха, че хакерите са успели да получат неограничен достъп до централния офис на руската държавна агенция, нейните регионални подразделения и Главния междурегионален център за обработка и разпространение на статистическа информация. По техни данни под пълния им контрол са попаднали около 25 хиляди компютърни конфигурации.

Представителите на хакерите твърдят още, че са успели да изтеглят масив от близо 23 терабайта данни, съдържащ вътрешни документи, бази данни и официална държавна информация. Според изявлението им сред придобитите материали се намират и данни относно руските военни загуби във войната срещу Украйна.

"Основният обем са бази данни, вътрешни документи, официална информация и данни от работните компютри на служителите. Мащабът на събитието далеч надхвърля компрометирането на отделни сървъри или потребителски акаунти. Става въпрос за проникване в инфраструктурата на федерална агенция с достъп до централни и регионални системи, вътрешни вериги и набори от данни, които са от държавна и официална стойност“, се казва в официалното изявление на хакерските организации.

Кибератаката срещу руската статистическа служба съвпада с други мащабни пробиви в глобален мащаб. Както съобщи по-рано агенция Укринформ, в САЩ неустановена група хакери е компрометирала базата данни за персонала на Министерството на отбраната (Пентагона), поддържайки неоторизиран достъп до личните данни на над три милиона души, свързани с ведомството, в продължение на около девет месеца.