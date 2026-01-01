Избирателната активност към 11:00 ч. в община Белица е 6,82% - повече от два пъти по-висока от първия тур. Избирателната активност в община Белица към 11:00 ч. на 25 октомври беше 2,72%

Първият тур на президентските избори премина при безпрецедентно ниска активност в село Лютово, община Белица. До края на изборния ден в населеното място правото си на глас упражниха едва двама души от общо 158 избиратели по списък.

Село Лютово бойкотира изборите: Само двама пуснаха бюлетина (ВИДЕО)

Възможна причина за бойкота на първия тур е арестът на кмета на Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС.

Между двата тура Апелативният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ на „домашен арест“.

На 20 и 21 октомври той беше задържан при специализирана операция на ГДБОП по разследване за престъпен сговор с цел търговия с влияние. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, но Апелативният съд измени мярката на „домашен арест“.

Акция на ГДБОП в Белица, изведоха кмета Ревански с белезници (СНИМКИ/ВИДЕО)

Преди заседанието граждани от Белица и се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кмета Радослав Ревански.

Избирателната активност в област Благоевград на 1 ноември към 11:00 часа е 5,5 процента, като най-висока е в община Кресна – 11,6 процента, а най-ниска в община Якоруда – 3,92 процента. Това съобщи на пресконференция председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Благоевград Йоана Лозанова-Паланкова.