Есента е сезонът на един от най-красивите и полезни плодове – нарът. Със своите наситеночервени зрънца, освежаващ сладко-кисел вкус и впечатляващ хранителен състав той е истинско съкровище за любителите на здравословното хранене. Освен че придава цвят и аромат на есенното меню, нарът е богат на антиоксиданти, витамини и растителни съединения, които могат да подпомогнат нормалното функциониране на организма.

Но какво всъщност прави този плод толкова ценен и защо си заслужава да присъства по-често на трапезата ни?

Богатство от антиоксиданти

Едно от най-големите достойнства на нара е високото съдържание на полифеноли – растителни съединения с антиоксидантни свойства. Сред тях се открояват пуникалагините и антоцианините, които придават характерния червен цвят на плода.

Антиоксидантите помагат за неутрализирането на свободните радикали – нестабилни молекули, които могат да увреждат клетките и да допринасят за процесите на оксидативен стрес.

Редовното включване на богати на полифеноли плодове в разнообразното хранене е един от начините да осигурим на организма ценни защитни растителни вещества.

Подпомага здравето на сърцето

Нарът е интересен и заради потенциалните си ползи за сърдечносъдовата система. Някои научни изследвания показват, че консумацията на сок от нар може да има благоприятен ефект върху кръвното налягане и окисляването на LDL холестерола.

Това се свързва основно с богатото съдържание на полифеноли.

Важно е обаче да се отбележи, че резултатите от проучванията не са напълно еднозначни и нарът не може да замени предписаното лечение или да се разглежда като средство за предотвратяване на сърдечни заболявания.

Полезен за храносмилането

Малките зрънца на нара съдържат хранителни влакнини, които подпомагат нормалната работа на храносмилателната система.

Фибрите:

1. Допринасят за поддържането на здравословна чревна микрофлора.

2. Удължават усещането за ситост.

3. Помагат за по-плавното усвояване на въглехидратите.

Затова е по-добре да консумираме целия плод, вместо да разчитаме единствено на сока. При изстискването значителна част от фибрите се губи.

Източник на витамин C и калий

Нарът осигурява редица важни хранителни вещества. Сред тях са:

Витамин C – участва в нормалното функциониране на имунната система, образуването на колаген и защитата на клетките от оксидативен стрес.

Витамин K – има роля в нормалното съсирване на кръвта и поддържането на костите.

Калий – важен е за нормалната функция на мускулите, нервната система и поддържането на нормално кръвно налягане.

Фолат (витамин B9) – необходим за клетъчното делене и образуването на кръвни клетки.

Тази комбинация прави нара добър избор за разнообразяване на ежедневното хранене.

Може ли нарът да подпомогне контрола на теглото?

Да, той може да бъде част от балансиран хранителен режим, насочен към поддържане на здравословно тегло.

В 100 грама ядлива част от плода се съдържат приблизително 83 калории и около 4 грама фибри. Естествената му сладост може да задоволи желанието за нещо сладко, без да се налага да посягаме към десерти с добавена захар.

Фибрите допринасят за ситостта, а високото съдържание на вода помага за хидратацията.

Разбира се, нарът не е средство за отслабване сам по себе си, но е добра алтернатива на много преработени сладки храни.

Как да изберем хубав и узрял нар?

Когато купувате нар, обърнете внимание на няколко признака:

Тегло: изберете по-тежък плод спрямо размера му. Това често е знак, че зрънцата са сочни.

Кора: тя трябва да бъде стегната, без меки и загнили участъци.

Форма: добре узрелият нар често има леко неправилна, многостенна форма, тъй като зрънцата отвътре притискат кората.

Цвят: може да варира от розов до тъмночервен в зависимост от сорта, затова не е единственият показател за зрялост.

Съхранявайте целите плодове на хладно и сухо място, а почистените зрънца – в затворен съд в хладилник.

Как да включим нара в ежедневното меню?

Нарът е изключително универсален плод и може да се използва както в сладки, така и в солени ястия.

Ето няколко идеи:

Добавете зрънца към кисело мляко с овесени ядки и орехи за питателна закуска.

Поръсете салата със спанак, рукола, сирене и орехи с пресни зрънца от нар.

Използвайте го като гарнитура към печено пилешко месо или зеленчуци.

Добавете го към плодова салата или домашно приготвен десерт.

Пригответе прясно изцеден сок, но имайте предвид, че целият плод осигурява повече фибри.

Има ли противопоказания?

За повечето здрави хора нарът е безопасен при обичайна консумация като част от разнообразното хранене.

Все пак има няколко особености, които трябва да се имат предвид. Хората с алергия към плода трябва да го избягват. При прием на лекарства, особено такива с тесен терапевтичен диапазон, е разумно да се обсъди консумацията на концентриран сок или екстракти от нар с лекар или фармацевт, тъй като са възможни лекарствени взаимодействия.

Също така хората с чувствителен стомах могат да усетят дискомфорт при консумация на по-големи количества.