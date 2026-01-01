Близо 1000 мигранти прекосиха Ламанша и достигнаха Великобритания за два дни след триседмично прекъсване на пристиганията заради лошото време, предадoха ДПА и Пи Ей Мидия.

В петък 671 души са достигнали британския бряг с девет лодки, а в четвъртък – 263 души с три лодки. Преди четвъртък имаше 21-дневен период без регистрирани преминавания, най-дългия от началото на годината, дължащ се на силното вълнение и ветровете в Ламанша.

Сред мигрантите, свалени на брега в Дувър, е имало и няколко деца. Подобряването на времето и по-спокойното море са създали по-благоприятни условия за преминаване на протока.

По данни на британското Министерство на вътрешните работи от началото на годината до вчера Ламанша са прекосили общо 21 869 мигранти.

При оставащи малко над два месеца до края на годината и предвид обичайното намаляване на преминаванията през късната есен и зимата, данните показват, че общият брой на пристигналите през 2026 г. вероятно няма да надхвърли този от 2025 г.

Британското правителство подчерта, че броят на преминаванията е намалял значително, като през това лято са регистрирани най-малко пристигания за летен сезон от 2020 г. насам.

Опозиционната Консервативна партия обаче заяви, че новите данни показват, че управляващата Лейбъристка партия е „изгубила контрол върху границите“.

„Лодките продължават да пристигат, каналджиите продължават да действат, а лейбъристите продължават да си намират оправдания“, заяви Крис Филп, който отговаря за вътрешните работи в правителството в сянка на консерваторите.

Според него лейбъристите са твърде слаби, за да спрат лодките, а Анди Бърнам е по-загрижен да угоди на левите депутати от собствената си партия, отколкото да предприеме необходимите строги мерки за охрана на границите и депортиране на незаконните имигранти.

„Само консерваторите имат решимостта да приложат план за охрана на границите, включващ оттегляне от Европейската конвенция за правата на човека и депортиране на всички незаконни имигранти. Така ще сложим край на кризата в Ламанша“, заяви Филп.