В Деня на народните будители министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев ще връчи ежегодните награди на МОН „Константин Величков“ на учители с принос към образованието.

Отличията се връчват в няколко категории – за работа с ученици с изявени дарби, за постижения за преодоляване на проблемно поведение, за резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система и за принос в развитието на способностите на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство.

Церемонията по награждаването ще се състои в 12,00 часа на 1 ноември в МОН.