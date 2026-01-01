Има артисти, които не се нуждаят от представяне. Достатъчно е да се появят на сцената или на екрана, за да привлекат вниманието с усмивка, харизма и неподправено присъствие. Орлин Павлов определено е един от тях.

Познаваме го като певец, актьор и телевизионно лице, но през годините той многократно доказа, че талантът му не се побира в рамките на една професия. А когато към артистизма му се добавят щипка хумор, любовни предизвикателства и поредица от непредвидени ситуации, резултатът е повече от забавен.

Точно такъв е случаят с „Брънч за начинаещи“ - свежата българска комедия на режисьора Яна Титова, в която Орлин Павлов влиза в една от главните роли.

Във филма актьорът се превъплъщава в Крум – находчив предприемач, който заедно с партньорката си Жана (Валентина Каролева) се опитва да спаси своя бизнес. Двамата са създатели на иновативен смарт часовник и организират специален брънч, с който се надяват да впечатлят потенциален инвеститор.

Планът изглежда добре обмислен. Поне до момента, в който на сцената не се появяват непредвидените гости, неудобните ситуации и онзи неизбежен хаос, който превръща стремежа към съвършенство в истинска комедия.

Ако искате да видите Орлин Павлов в това забавно екранно превъплъщение, филмът вече е достъпен за гледане онлайн. Наемете „Брънч за начинаещи“ в NOVA PLAY.

Кой е Орлин Павлов?

Орлин Павлов е роден на 23 април 1979 г. в София в семейство на оперни певци. Баща му Орлин Павлов-старши и майка му Тиха Генова са свързани с Пловдивската опера, а музиката и сценичното изкуство присъстват в живота му още от детството.

Любопитното е, че макар широката публика да го познава преди всичко като певец, Орлин Павлов има актьорско образование и театрален опит още преди големия си пробив в музиката.

Завършва специалност „Сценични синтетични изкуства“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Паралелно със следването си работи като актьор в Държавния сатирично-вариететен театър в Габрово.

Именно този ранен досег с театъра поставя основите на артистичния му път и му помага по-късно уверено да преминава между музиката, киното и телевизията.

От „Каффе“ и „Евровизия“ до самостоятелната сцена

Един от най-важните моменти в кариерата на Орлин Павлов настъпва през 2002 г., когато става вокалист на група „Каффе“.

През 2005 г. формацията записва името си в историята на българската музика, като става първият представител на България на песенния конкурс „Евровизия“ с песента „Lorraine“.

След раздялата си с групата през 2006 г. Орлин поема по самостоятелен музикален път. Следват нови песни, концерти, телевизионни участия и проекти, които го утвърждават като едно от разпознаваемите лица на българската развлекателна сцена.

Но музиката далеч не е единствената му страст.

Актьорът зад популярния певец

През годините Орлин Павлов постепенно изгражда и своя екранна биография, като участва както в телевизионни сериали, така и в пълнометражни филми.

Зрителите го познават от продукции като „Домашен арест“, „Отплата“ и „Скъпи наследници“, където влиза в ролята на Борис.

На големия екран се появява във филмите „Живи легенди“, „Нокаут или Всичко, което тя написа“, „Завръщане“ и „Завръщане 2“.

Тези роли му дават възможност да покаже различни страни от своя талант – от романтични и драматични образи до герои, попаднали в комични ситуации.

И макар музикалната сцена да остава неизменна част от живота му, киното му предоставя друго предизвикателство – да разказва истории не с песен, а чрез характерите и съдбите на своите персонажи.

„Брънч за начинаещи“ – когато съвършеният план се обърка

В новата комедия на Яна Титова Орлин Павлов отново показва комедийната страна на актьорския си талант.

Героят му Крум и неговата партньорка Жана са хора с амбиции, идеи и желание всичко да изглежда безупречно. Само че един важен обяд се оказва достатъчен, за да постави на изпитание не само бизнес плановете им, но и представите им за успех и щастие.

Филмът събира впечатляващ актьорски състав, в който участват още Александра Сърчаджиева, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Филип Буков, Стоян Дойчев и Стефан Вълдобрев.

Музиката е дело на Владимир Ампов – Графа, а зад продукцията стои NO BLINK | Pictures, с копродуцент и медиен партньор NOVA.

Отвъд забавните ситуации „Брънч за начинаещи“ поставя и един съвсем житейски въпрос: струва ли си да се стремим към съвършенство, ако по пътя забравяме кое ни прави истински щастливи?

Пропуснали сте комедията в киносалоните? Сега може да я гледате от уюта на дома си.

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