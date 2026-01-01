Четирима души, сред които двумесечно бебе, загинаха при атака с взривни устройства в западната част на Колумбия. Това съобщи губернаторът на департамента Толима Адриана Матис.

Нападението е извършено в района на община Планадас. По първоначални данни жертвите са четири, включително невръстното дете.

Губернаторът определи случилото се като недопустимо и изрази дълбокото си възмущение от нападението.

Инцидентът се случва на фона на сериозно изостряне на насилието в Колумбия, където страната преживява една от най-тежките си вълни на насилие за последното десетилетие.

Колумбия продължава да се сблъсква със сериозни проблеми със сигурността, свързани с дейността на въоръжени групировки, наркотрафика и контрола върху територии, използвани за незаконни дейности.

Страната преживява една от най-тежките си вълни на насилие за последното десетилетие. В редица региони продължават нападенията срещу силите за сигурност, инфраструктурата и цивилното население.

Особено сложна остава ситуацията в селските райони, където държавното присъствие е ограничено, а различни въоръжени организации се борят за влияние и контрол.

Нападението в община Планадас, департамент Толима, е поредният сериозен инцидент в региона. През август 2026 г. прокуратурата на Колумбия съобщи за взрив срещу електропреносна кула в района, който постави под риск сигурността на инфраструктурата и електроснабдяването.