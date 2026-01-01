Таксите на Европейския съюз върху пратките с ниска стойност, влизащи в блока, които са в сила от днес, биха могли да носят 6 млрд. евро годишно за европейския бюджет в периода от 2028 до 2034 година. Това сочи документ на Европейската комисия, до който Ройтерс е получил достъп.

ЕС налага от днес допълнителна такса за обработка от 2 евро върху пратките с ниска стойност, увеличавайки още таксата за всяка отделна пратка, след като от началото на юли върху доставките от платформи като "Тему" (Temu) и "Шейн" (Shein) вече се налагат по 3 евро.

Прогнозата, цитирана от Ройтерс, показва мащаба на европейските мерки срещу наплива на евтини вносни стоки от електронната търговия, за които се посочва, произхождат предимно от Китай.

Около 5,8 милиарда пратки на стойност под 150 евро са влезли в ЕС през миналата година, което представлява ръст от 26 процента спрямо предходната година, според данни на Европейската комисия. Според оценки на Комисията за по-голямата част от тях е била посочена по-ниска стойност от действителната, за да се избегнат вносните мита.

Европейската комисия отказа да коментира прогнозата за приходите.



Нидерландският евродепутат Дърк Готинк, който работи по митническите реформи на блока, заяви, че новата такса от 2 евро има за цел да се справи с "един изключително "токсичен" бизнес модел на евтини, несъответстващи на изискванията вносни стоки чрез електронна търговия от Китай".

"Новите приходи ни дават възможност и средства да преодолеем десетилетия на недостатъчни инвестиции и да предоставим на европейските митнически органи ресурсите, от които се нуждаят, за да защитят ефективно

нашия единен пазар", посочва той.

Прогнозата отчита, че се очаква спад в броя на пратките с ниска стойност, влизащи в ЕС, тъй като Брюксел предвижда, че търговците на дребно да се приспособят към мерките.

Новата политика на ЕС следва подобни мерки, предприети от САЩ миналата година, с които се отмени безмитният внос на онлайн поръчките, за да се отговори на опасенията относно нелоялна конкуренция и опасни продукти.

Комисията оценява, че около 90 процента от събраните такси ще постъпят в хазната на ЕС, а 10 процента - в държавите членки, но това може да се промени, ако европейските страни настоят да задържат по-голяма част от постъпленията при продължаващите преговори за бюджета за периода 2028–2034 година. В момента страните членки задържат 25 процента от тези приходи.

Китайските групи за електронна търговия вече започнаха да се адаптират. "АлиЕкспрес" (AliExpress), собственост на китайския гигант в електронната търговия "Алибаба" (Alibaba), заяви, че увеличава капацитета на местните складове, но предупреди, че таксите ще засегнат домакинствата с ниски доходи в Европа и ще "задълбочат кризата с разходите за живот".

"Тему" предлага на някои купувачи отстъпка от таксите, според екранни снимки, видяни от Ройтерс, което подчертава колко е голям натискът да се ограничи шокът за потребителите, свикнали с евтините стоки.



"Шейн", която разширява складовите си площи в Полша, заяви, че се стреми да поддържа "конкурентни" и да предлага по-бърза и удобна доставка.

Американският конкурент "Амазон" (Amazon) посочи, че 97 процента от продуктите, които продава в ЕС, се доставят от складове в блока, така че много малко пратки са засегнати от таксите.