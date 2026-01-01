Частен самолет с девет души на борда се вряза стремително в жилищен район в Южна Флорида снощи и избухна, като по всичко личи, че е избегнал на косъм близките къщи. На борда няма оцелели, съобщи министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи, цитиран от Асошиейтед прес.

Видеозаписи, заснети от очевидци, запечатаха ужасяващия момент, в който самолетът, пътуващ за Бахамите, пада от небето, удря се в земята и избухва. Пламъци обхванаха пътя около кратера на мястото на катастрофата, докато хора наоколо изразяваха шока си, че самолетът е паднал само на метри от къщи и в близост до преминаващи автомобили. Гъст черен дим покри мястото на инцидента.

Дъфи написа в Екс, че самолетът Learjet 60 се е разбил в окръг Палм Бийч в 12:50 ч. местно време и определи случилото се като „ужасна трагедия“. По думите му Федералната авиационна администрация изпраща екип в подкрепа на разследването, водено от Националния съвет за безопасност на транспорта.

Губернаторът на Флорида Рон ДеСантис заяви, че няма непосредствени данни за загинали или ранени хора на земята.

„Това беше катастрофална самолетна катастрофа“, каза ДеСантис пред журналисти на мястото. „Приличаше на падаща ракета и остави голям кратер край пътя.“

В неделя районът беше засегнат от проливни дъждове. Националната метеорологична служба съобщи, че предупреждението за наводнения вследствие на обилни валежи остава в сила до днес следобед.

Според Федералната авиационна администрация самолетът е излетял от международното летище Остин-Бергстром в Тексас и е бил насочен към Бахамите. Властите не съобщиха веднага какво е причинило катастрофата и кои са били пътниците на борда.

Самолетът е летял на изток на височина около 11 километра, когато пилотите са съобщили за турбуленция, обледяване и валежи и са поискали разрешение да се изкачат с още около 610 метра.

Малко по-късно самолетът е навлязъл в стръмно пикиране. Пилотът е обявил аварийна ситуация и е подал сигнали за бедствие. Самолетът рязко е завил надясно, преди да се разбие в земята.

Минути преди катастрофата пилотът е съобщил за натрупване на лед по самолета и за турбуленция, която е предизвиквала резки промени във височината, според записи на разговорите с диспечерите. Ситуацията бързо се е влошила. След навлизането във валежи и искането за по-висок ешелон пилотът е обявил авария, тъй като самолетът е започнал да губи височина с тревожна скорост.

Властите в окръг Палм Бийч евакуираха около 600 души от близък квартал с мобилни жилища, докато федералните власти разследват инцидента. Пътят в района остава затворен до второ нареждане.