Представителите на секционните избирателни комисии от трите многомандатни района в София приключиха рекордно бързо предаването на протоколите. В зала „Арена 8888 София” първият бус с членове на подвижна комисия пристигна около половин час след края на изборния ден – в 20:30 ч. Близо четири часа по-късно целият процес по приемането и обработката на книжата беше финализиран, съобщава NOVA.

Първи в сградата на ЦИК с готовите документи пък пристигнаха представителите именно на столичния 24-ти МИР – още в 03:10 ч. сутринта, следвани от другите два софийски района.

Объркаха жив с починал в списъците, председател на СИК гласува с избирателите: Куриози от деня на балотажа

Към момента 99,9% от изборните протоколи в страната вече са обработени на ниво районни комисии, а 13 РИК от общо 31 вече предадоха книжата си за повторна проверка в ЦИК. Сред последните предали се оказаха от РИК – Перник, които на първия тур бяха първенци, но този път са срещнали затруднения.

БГНЕС

Проверени са и 99% от протоколите от чужбина. Последните секции зад граница затвориха врати около 06:00 ч. на 2 ноември.

Случаите на машини, дали дефект по време на вота, са единични. В 25 РИК е имало три напълно спрели устройства и две с технически проблеми, съобщи председателят на комисията Георги Ралев.

Минимален е и броят на регистрираните жалби. Председателят на 23 РИК Даниел Тунчев заяви, че в деня на вота са постъпили едва 5 жалби (основно за неотпечатани разписки), като отдаде скоростното предаване на отличната подготовка на секциите. В 25 РИК жалбата за деня е била само една – заради непозволено гласуване на избирател поради грешно разчетени указания.

БГНЕС

Самите членове на СИК определиха обработката като най-лесната досега. „Ходя по избори от 1997 г. – никога не съм била готова с протоколите в 22:20 часа”, сподели Нина Ангелова. Други представители на комисиите бяха категорични, че протоколите им са минали без нито една грешка.

Някои от секционните комисии обаче срещнали сериозни затруднения при придвижването и транспортирането на материалите до зала „Арена 8888 София”. Членове на СИК разказаха, че макар да са били готови с цялата документация за 20 минути, са чакали организирания транспорт на място между 45 и 60 минути.

По данни на ЦИК машините са се оказали изключително надеждни. От близо 12 000 устройства в цялата страна повреди са дали едва 21 машини. В 13 от секциите е преминато към изцяло хартиено гласуване, а в останалите вотът е продължил на второто налично устройство.

В ЦИК са постъпили малко над 50 сигнала за нарушения – основно за нерегламентирана агитация и нарушаване тайната на вота.

БГНЕС

Прокуратурата е сезирана за два сериозни случая с председатели на комисии. В село в област Кърджали председател на СИК заставал непосредствено до избирателите пред самата машина, след което бил отстранен. В Шуменско председателка на комисия гласувала вместо своите родители и прибрала разписките им в чантата си с намерение да ги пусне в урната по-късно. Тя също е била отстранена.

В изборния ден десетина секции останаха временно без ток – проблемът засегна общините Сливница и Костинброд, както и едно училище в София. Гласуването там не е прекъсвало, тъй като машините работили на батерии, а впоследствие били осигурени и генератори.