На 16 ноември полицаи са спрели за проверка автомобил на централен булевард във Варна заради опасно маневриране тип „дрифт“. При проверката е установено, че зад волана е 14-годишен младеж, съобщиха от полицията в града.

В колата са пътували още две непълнолетни и едно малолетно дете, съобщиха от ОДМВР – Варна.

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Служители на областната дирекция и Второ РУ са предприели незабавни действия.

В присъствието на родител на младежа са съставени три акта за установяване на административно нарушение.