Легендарната британска телевизионна готвачка Дейм Мери Бери се завръща на екран с ново коледно кулинарно предаване, в което ще си партнира с актрисата Миранда Харт, певицата Александра Бърк и радиоводещия Грег Джеймс.

След повече от пет десетилетия пред телевизионните камери 91-годишната Мери Бери има високи изисквания към своите колеги. Изглежда обаче, че не всички от звездните ѝ гости са успели да впечатлят прочутата кулинарна експертка.

В интервю за списание Radio Times тя разкрива, че само един от участниците се е оказал истински ентусиазиран да се заеме с по-сложните кулинарни предизвикателства.

В специалното предаване на Би Би Си „Коледното обратно броене на Мери Бери“ телевизионната легенда ще представи 15 от най-популярните празнични ястия, избрани чрез гласуване на британската публика в платформата BBC Food.

Сред участниците са Миранда Харт, Александра Бърк и водещият на BBC Radio 1 Грег Джеймс. Едночасовата програма обещава празнично настроение, кулинарни предизвикателства и любопитни моменти зад кадър.

Снимките обаче очевидно не са преминали без затруднения. Мери Бери разказва, че Миранда Харт не се е справила особено уверено с първия си опит да изпече торта и се е наложило да ѝ помогне с приготвянето на традиционен коледен десерт.

„Тя се справи наистина добре, защото се захвана с предизвикателството“, коментира с усмивка Бери.

По думите ѝ Грег Джеймс бил единственият, който с истинско удоволствие се заел с по-сложните задачи.

Урокът, който никога не забравя

В интервюто Мери Бери си припомня и покойната британска телевизионна водеща Джудит Чалмърс, починала през май. Тя разказва как именно Чалмърс я научила колко важно е отношението към хората зад кадър.

Когато в началото на кариерата си участвала в предаването „Good Afternoon“, Бери била толкова съсредоточена върху работата си, че понякога забравяла да общува с телевизионния екип.

„Говори с екипа“, посъветвала я Чалмърс.

Тя ѝ обяснила, че трябва не само да се усмихва, но и да обръща внимание на хората около себе си.

„Не забравяй да се усмихваш. Ако някой техник ти каже, че майка му приготвя твоя лимонов сладкиш, можеш ли поне да вдигнеш глава и да поговориш с него?“, спомня си Бери.

Този съвет остава с нея и до днес. Тя признава, че винаги се старае да бъде усмихната и любезна, дори когато почитателите ѝ я спират за снимки и автографи.

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Сблъсък с кулинарната легенда Фани Крадок

Мери Бери се връща и към спомените си за една от най-известните телевизионни готвачки от миналото – Фани Крадок, с която работила през 60-те години.

По това време Бери била консултант по домакински въпроси към британския Електрически съвет и пътувала из страната заедно с Крадок, за да показват на хората как да използват кухненските си електроуреди.

Спомените ѝ обаче разкриват, че не винаги е била впечатлена от методите на своята колежка.

Тя си спомня демонстрация на приготвяне на целувки, при която на дъното на купата вече имало разбит белтък.

„Спомням си как Фани показваше на хората как се правят целувки, но на дъното на купата вече имаше белтък. Тогава си помислих: „Ако някога ме покажат по телевизията, никога няма да мамя“, разказва Бери.

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Мери Бери и новото поколение кулинарни звезди

Десет години след напускането на популярното предаване „The Great British Bake Off“ Мери Бери продължава да следи развитието на кулинарната телевизия.

Тя споделя и възхищението си от Найджела Лоусън, която според нея е вдъхновение за формата на предаването.

„Аз съм отдадена пекарка, докато Найджела е по-скоро универсален кулинар. Но това, което ни обединява, е, че и двете сме на страната на хората, които обичат да готвят“, казва тя.

Новото предаване „Коледното обратно броене на Мери Бери“ ще бъде достъпно първо в BBC iPlayer на 27 ноември, а в началото на декември ще бъде излъчено и по BBC One.

Сред празничните рецепти, които зрителите ще видят, са традиционен коледен пудинг, шоколадово руло и пайове с джинджифил и кайма.

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Миранда Харт не скрива възхищението си от телевизионната легенда.

„Дейм Мери е нежна, мила, забавна, непринудена и изпълнена с енергия – точно това, което олицетворява Коледа“, споделя актрисата.

„Да прекарам време с нея, да си поговорим и да се посмеем, беше истинско удоволствие. А най-голямото чудо е, че тя успя да ме накара да повярвам, че мога да готвя тази Коледа!“

Александра Бърк също определя срещата си с Мери Бери като радост и сбъдната мечта, а Грег Джеймс признава, че да пече редом до жена, която на практика е превърнала сладкарството в телевизионно изкуство, е било истинско удоволствие.