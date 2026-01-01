На 17 ноември 2026 г. завърши плановият годишен ремонт на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”. В 10:23 часа блокът беше включен в електроенергийната система на страната след проверка и издадена положителна оценка от страна на Агенцията за ядрено регулиране. Повишаването на мощността се извършва поетапно в съответствие с технологичния регламент.

По време на плановия престой, започнал на 8 октомври 2026 г., са изпълнени всички дейности, заложени в годишната ремонтна програма. Реализирани са предвидените мерки, обезпечаващи дългосрочната експлоатация и надеждното производство на електроенергия, и е проведено необходимото техническо обслужване на оборудването. Реакторът на шести блок е презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи съгласно графика за електропроизводство.