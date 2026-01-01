Американското разузнаване е получило информация, според която Иран разработва планове за евентуална атака срещу високопоставени представители на администрацията на президента Доналд Тръмп чрез използване на така наречената „мръсна бомба“ или химическо оръжие във Вашингтон. Засега обаче американските власти не са установили дали Техеран действително възнамерява да осъществи подобен план, съобщават американски представители, цитирани от CNN.

Източници, запознати с разузнавателните данни, определят засечените действия по-скоро като опит на Иран да подготви различни възможности за ответни действия, отколкото като сигнал за непосредствена атака.

Според двама от източниците планът съдържа конкретни места и потенциални цели. Информацията е предизвикала засилени мерки за готовност и подготовка на американските власти за евентуална заплаха.

В изявление говорителят на Белия дом Лорън Бис заяви, че САЩ „следят всички потенциални заплахи, но към момента няма непосредствена опасност за страната“.

Въпреки това американските служби разглеждат информацията като тревожен сигнал за възможна ескалация от страна на Иран. Техеран е подложен на силен натиск заради продължаващите американски военни удари и икономическата блокада, която според представители на администрацията на Тръмп нанася тежки щети на страната.

Разузнавателните данни сочат, че Иран обмисля потенциални атаки на американска територия, но засега няма доказателства, че е взето окончателно решение за тяхното осъществяване.

„Дали Иран действително разполага с необходимия персонал, за да осъществи подобна атака, остава предмет на дискусии“, заяви един от източниците.

На фона на продължаващите трудни дипломатически преговори за прекратяване на конфликта президентът Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че войната ще приключи „сравнително скоро“.

Междувременно американските власти засилват подготовката си за противодействие на новите заплахи. През последната седмица са проведени няколко срещи, посветени на мерките за сигурност. Един от тях определя подготовката като предпазна.

Това се случва и след като заплахи, свързани с Иран, са накарали Тайните служби да преместят американския министър на финансите Скот Бесент във военно жилище миналата седмица.

Опасения от използване на неконвенционални оръжия

Според американски представители опасенията от евентуални ирански атаки не са нови. Още по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп са били разкривани предполагаеми заговори срещу настоящи и бивши американски служители. Сред тях е и план за покушение срещу Тръмп през 2024 г.

Сега обаче вниманието на разузнавателните служби е насочено и към възможността за използване на неконвенционални оръжия.

„Мръсната бомба“ не е ядрено оръжие. Тя представлява конвенционално взривно устройство, предназначено да разпръсне радиоактивни вещества в околната среда.

За разлика от ядрената бомба, подобно устройство не предизвиква ядрена верижна реакция. Основната опасност идва от самата експлозия и възможното радиоактивно замърсяване, което може да наложи евакуация и продължително ограничаване на достъпа до засегнати райони.

„Това е оръжие на терора, а не на прецизността“, заяви един от източниците, запознати с разузнавателната информация. По думите му подобна атака може да предизвика сериозен страх сред населението и да направи определени райони временно необитаеми.

Според един от източниците американското разузнаване е засякло и твърдения, че Иран може да е подготвил предварително определени ресурси за евентуална атака на територията на САЩ. Достоверността на тази информация обаче се оценява различно от отделните американски служби.

Някои представители на националната сигурност смятат, че потенциалната възможност за подобна атака съществува от години. Според тях основната промяна в настоящата ситуация е свързана не толкова с възможностите на Иран, колкото с евентуалните му мотиви да предприеме подобни действия.

Министерството на отбраната на САЩ препрати въпросите към Службата на директора на националното разузнаване, която отказа коментар.

Иран отхвърли обвиненията.

Говорител на иранската мисия в ООН в Ню Йорк заяви, че страната смята използването на химически оръжия при каквито и да е обстоятелства за напълно незаконно и категорично отхвърля твърденията, които определи като неверни и изфабрикувани.

Говорителят обаче не коментира конкретно информацията за предполагаем план за атака с „мръсна бомба“.

Вашингтон се опасява и от химически атаки срещу американски войници

Американските служби следят и друга група разузнавателни данни, според които Иран може да обмисля използването на химически оръжия срещу американски военнослужещи, разположени в Близкия изток.

„Ню Йорк Таймс“ първи съобщи за тези опасения.

Според няколко американски представители войските в региона може да не разполагат с достатъчно защитно оборудване и подготовка за подобен сценарий.

Тези опасения са довели до паралелна подготовка за защита на американския дипломатически и разузнавателен персонал в региона, съобщава CNN.

Американските власти продължават да оценяват достоверността на разузнавателните данни и възможността Иран да предприеме подобни действия.

Засега няма публично потвърждение, че Техеран е взел решение да осъществи атака срещу Вашингтон.