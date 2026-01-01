Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че Техеран ще нанесе удари по американски бази, включително такива в Европа, ако те бъдат използвани за атаки срещу Ислямската република, предаде Франс прес.

"Ако американски самолети излетят от военна база на САЩ, дори тя да се намира в европейска държава или в друг отдалечен регион, за да бомбардират Иран, ние ще нанесем удари по тези бази“, заяви той в интервю за ливанския телевизионен канал "Ал Маядин".

Иранският отговор на евентуални нови американски удари "ще бъде насочен към най-отдалечените военни обекти на САЩ, включително такива, които все още не сме атакували", подчерта той, без да навлиза в подробности.

"Можем дори да ударим определени острови, които те смятат за намиращи се извън обсега на нашите ракети", добави Мохсен Резаи по време на интервюто, проведено в Техеран.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви вчера, че е уверил съюзниците от Г-7, че американските икономически санкции и морската блокада действат "толкова добре", че президентът Доналд Тръмп няма нужда да предприема мащабни бойни операции в Иран.

Войната между Иран и Съединените щати започна на 28 февруари след израелско-американска офанзива срещу Техеран. Впоследствие конфликтът се разпространи в няколко държави в Близкия изток, най-вече в страните от Персийския залив, Ливан и Йемен. Повече от осем месеца след началото на войната дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия продължават, но без видим напредък.

Техеран настоява, наред с другото, Вашингтон да размрази чуждестранните му активи и да отмени санкциите в замяна на повторното отваряне на стратегическия Ормузки проток, който Иран държи блокиран от началото на конфликта.

Мохсен Резаи заяви, че ядреният въпрос "към момента" не е част от обсъжданията със Съединените щати, като по думите му Техеран вече е очертал "червени линии" по този въпрос.