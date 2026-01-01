Зам.-министърът на развитието на Гърция Лазарос Цавдаридис подаде днес оставка, след като в медиите се появиха твърдения, че дъщеря му е била регистрирана фиктивно в спортен клуб по хандбал, за да получи допълнителни точки при кандидатстване в университет, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

В публикациите се твърди, че дъщерята на министъра е била записана в състава на клуба от Солун, докато е живеела в Атина. Клубът е спечелил първенството на страната, което осигурява допълнителни точки на спортистките при кандидатстване чрез общогръцките приемни изпити за прием в университетите.

Цавдаридис отхвърли категорично твърденията, че дъщеря му се е възползвала от предимство, на което не е имала право, и заяви, че тя не е използвала допълнителните точки и е била приета в Агрономическия департамент на Тесалийския университет в Лариса единствено на основата на резултатите си от изпита. Зам.-министърът уточни, че в момента тя учи в университет в Кипър.

Въпреки това Цавдаридис подаде оставка, която беше приета от премиера Кириакос Мицотакис.