Шофьори на тежкотоварни автомобили от Разложкия регион протестираха за втори път срещу забраната за преминаване на камиони над 12 тона през засегнатия от свличане на пътната настилка участък на път II-84 между Юндола и Якоруда. Протестът се състоя в знак на несъгласие с решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да не разреши движението на тежкотоварни автомобили в участъка.

Превозвачите настояват да бъде намерено временно решение, което да позволи преминаването на камионите, докато продължават дейностите по укрепване на пътя и изграждането на подпорна стена. Като възможно решение, Ибрахим Османов, един от участниците в протеста, посочи укрепване на алтернативната настилка встрани от основното платно, така че движението да се осъществява безопасно, без да се пречи на строителните работи.

По думите на Османов забраната създава сериозни затруднения за транспортния бизнес и предприятията в района. Заради ограничението шофьорите използват обходен маршрут през Доспат, Сатовча, Сърница и Велинград, който удължава пътуването им с около два часа и води до допълнителни разходи за гориво и пътни такси, разказа Муса Терзиев. Протестиращите припомниха, че затрудненията се отразяват и на превоза на стоки и материали.

Ограничават движението на тежкотоварни камиони по пътя Якоруда – Разлог

Шофьорите изразиха несъгласие с аргументите за безопасност, заради които е въведена забраната. Според тях в участъка преминават автобуси и други превозни средства и при подходяща организация би могло да се осигури безопасно преминаване и на тежкотоварните автомобили.

Протестиращите заявиха, че ще продължат да се събират всяка събота, докато не бъде намерено решение на проблема.

Превозвачи от региона организираха мирен протест и миналата събота. Тогава шофьорите се събраха край железопътната гара в Белица и настояха да бъде намерено конкретно решение, което да позволи преминаването на камиони в едната лента за движение по време на ремонтните дейности.