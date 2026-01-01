Напояването ще бъде основният приоритет на Министерството на земеделието и храните през 2027 г. Това заяви министърът Пламен Абровски, който представи проектобюджета и приоритетите на ведомството за следващата година. Сред новите идеи е и собствен проект за контролирано изваляване на облаци.

„Без вода няма земеделие. Без наука няма просперитет“, каза Абровски.

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35 млн. евро за водата

За опазването и развитието на водните и напоителните ресурси догодина са предвидени 35 млн. евро.

Първата стъпка ще е пълна инвентаризация на напоителните канали в страната, като се започне от съоръженията на „Напоителни системи“. Министерството ще изгради и система за наблюдение и контрол на нивата и обемите на напоителните язовири. Тя ще дава актуална информация колко вода има и ще предупреждава навреме при критично покачване на нивата. Подобна система се разработва и за 19-те язовира със стратегическо и национално значение.

Следващата стъпка ще бъде проектиране на всички язовири на „Напоителни системи“, за да стане ясно в какво състояние са, колко ще струва ремонтът им и дали са готови за бъдещи инвестиции.

Напоителната система „Малък Преславец“

През 2027 г. започва и предпроектно проучване за първия етап на напоителната система „Малък Преславец“. Първият етап ще осигури напояване на над 400 000 декара, а след втория системата ще покрива над 1 млн. декара земеделски площи.

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Изваляване на облаци

Догодина министерството ще стартира собствен проект за контролирано изваляване на облаци. Според Абровски технологията вече се прилага в други държави, включително в Румъния, и е доказала своя ефект. „Всяка една капка вода, която природата ни дава, е важно да бъде включена във водния баланс на държавата“, каза министърът.

Предвидени са пари и за пълна национална инвентаризация на горите, за да има цялостна информация за състоянието им.

1,9 млрд. евро за земеделците

Земеделските производители ще получат над 1,9 млрд. евро, от тях над 1,6 млрд. евро са европейски средства чрез Държавен фонд „Земеделие“. От тях:

850 млн. евро са за директни плащания, включително за малките и средните стопанства, екосхемите и обвързаната подкрепа

660 млн. евро са за развитие на селските райони, включително инвестиции, подкрепа за млади и нови фермери и хуманно отношение към животните

93 млн. евро са за секторни мерки, като лозаро-винарство, пчеларство, плодове и зеленчуци

25 млн. евро са за рибарство и аквакултури

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От националния бюджет са заложени 230 млн. евро, от които 173 млн. евро са за държавни помощи. 50 млн. евро са за преходна национална помощ, включително за тютюн, говеда, овце и кози майки. Още над 51 млн. евро са за връщане на част от акциза върху горивото за селското стопанство, а 7 млн. евро за ДДС по училищните схеми.

Селскостопанската академия ще получи 46,3 млн. евро, с 3 млн. евро повече от тази година. Министърът подчерта, че науката трябва да има по-силна практическа връзка с нуждите на земеделците.

Съкращения в администрацията

Заплатите в министерството ще бъдат увеличени с 5%, за да се компенсира инфлацията и да се запазят нетните доходи на служителите при промяната в осигуровките. Едновременно с това в структурите на министерството се съкращават общо 757 щатни бройки. По думите на Абровски промените няма да засегнат работата на администрацията и няма да ощетят земеделците.