Парламентарната Комисия по околната среда и водите (КОСВ) одобри на първо четене три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. С предложените промени Министерството на околната среда и водите прави решаваща стъпка в мащабната реформа за модернизация, премахване на дублиращите функции и повишаване на ефективността в системата на екологичното управление.

Основен стълб в реформата е разграничаването на управлението на водите от контрола по спазване на законодателството, с което се слага край на практиката един и същ орган да издава разрешителни и сам да проверява изпълнението им:

Басейновите дирекции ще съсредоточат целия си експертен капацитет върху стратегическото планиране, оценката на състоянието на водните тела, управлението на риска от наводнения и издаването на разрешителни. Басейновият принцип и ангажиментите към правото на ЕС се запазват изцяло.

МОСВ започва структурна реформа за по-ефективен контрол

Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) поемат текущия и последващия контрол по Закона за водите заедно с необходимия експертен и материален ресурс. Така се създава единен контролен орган в системата на МОСВ, намаляват се дублиращите проверки за бизнеса и се гарантира по-ясна отговорност при сигнали за замърсяване.

Въвеждат се ускорени процедури и подкрепа за земеделието и общините

В отговор на климатичните промени и зачестилите засушавания промените значително облекчават достъпа до водни ресурси:

По-бърза администрация: Въвежда се електронно подаване на заявления, служебен обмен на информация между институциите и задължителни срокове за становища, което намалява изискваните от заявителите документи.

Преструктурират РИОСВ

Улеснения за напояване: Предвижда се уведомителен режим за водовземане от река Дунав за напояване и ясен регламент за ползване на общински язовири, като се уточняват контролните правомощия на кметовете.

Предвидимост за общините: Урежда се възможност за удължаване на срока за безвъзмездно управление на находища на минерални води – държавна собственост, което ще защити местните инвестиции в туризъм, балнеология и инфраструктура.

Модернизиран мониторинг на морските води

В рамките на структурната оптимизация мониторингът на екологичното и химичното състояние на морските води се възлага на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) с цел прилагане на единни методики и по-ефективно управление на данните.

С тези законодателни мерки МОСВ изгражда по-прозрачна и ефективна администрация, която едновременно гарантира по-добра защита на водните ресурси и улеснява гражданите, земеделските стопани, общините и бизнеса.