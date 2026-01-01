От 15 регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) ще станат 7, като под никаква форма не закриваме регионалните инспекции, а създаваме изнесени работни места, каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в изслушването си в парламентарната ресорна комисия. Карамфилова отговори на въпрос на депутата Татяна Султанова от "Продължаваме промяната" във връзка с промените в Закона за водите и използвания анализ за инициирането на промените.

Реформата е обсъдена и анализирана с всички директори, а сега се правят и срещи с всяка отделна регионална инспекция, отбеляза Карамфилова. Направен е анализ на цялото законодателство, на натовареността на отделните инспекции, на структурите на отделните инспекции, на всички постъпили сигнали, както и на комплексните разрешителни на територията на дадена регионална инспекция, добави тя.

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Преди 25 години са определени 15-те структури на РИОСВ, като прави впечатление, че някои от тях са разпределени на територията на няколко административни области, а в други като РИОСВ-Благоевград са включени две общини от област Кюстендил, а всички останали са към София. Видяхме структури, които са фрагментирани, посочи Росица Карамфилова и даде пример с инспекция с 25 служители и петима началници и друга, в която има шестима експерти и 11 деловодители с общ профил.

Създаването на общи звена, включително единните структури, ще даде възможност за равномерно разпределение. Това е и ключова антикорупционна мярка, с която целим да се създаде единен орган за контрол, заяви министърът.

Тя посочи, че при басейновите дирекции се забелязва забавяне по линия на стратегическото планиране и те ще имат ангажименти и отговорности, за да гарантират, че грешките, които се идентифицират, ще бъдат намалени.