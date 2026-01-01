Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова днес проведе среща с ръководителите на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции, на която бяха обсъдени основните принципи и цели на подготвяната структурна реформа в системата на МОСВ, съобщиха от ведомството.

„В управленската програма на кабинета са заложени реформи, които да подобрят ефективността на администрацията и да утвърдят управлението чрез резултати", каза министър Карамфилова, като обясни пред екипа, че към структурната реформа се пристъпва на основата на задълбочен анализ, който сочи, че оперативната самостоятелност на РИОСВ всъщност изкривява практиката и създава предпоставки за зависимости от местната власт, бизнеса и различни други структури. Необходимо е работата на регионалните инспекции да бъде оптимизирана, с по-малко административни и управленски нива и с повече ресурс, насочен към реалната експертна и контролна дейност.

Основната цел на предстоящата реформа е укрепване на капацитета на специализираната администрация, а за общата администрация е необходимо обединяване и централизиране на управлението. Предвижда се преструктуриране на 15-те РИОСВ в нови структури, следващи региoните за развитие на страната, както и прехвърляне на контролните функции по Закона за водите от басейновите дирекции към РИОСВ.

„Принципът е общовалиден в страните от ЕС – който издава разрешителните, по презумпция не трябва да контролира изпълнението им", подчерта министър Карамфилова. Тя посочи, че единното контролно начало, съсредоточено в РИОСВ, е от ключово значение за адекватното прилагане на политиката по околна среда – басейновите дирекции ще могат да концентрират експертния си ресурс върху стратегическото планиране и превенцията в управлението на водите, а контролната дейност ще бъде по-добре координирана с останалите контролни функции по опазване на околната среда.

Важен принцип на реформата е оптимизирането на административните и управленските структури да не бъде за сметка на експертния капацитет и контрола по места. Обсъжда се и по-ясно организационно разделяне на превантивните от контролните функции. Това би позволило по-добро разпределение на натовареността, по-ефективно използване на експертите и прилагане на допълнителни механизми за прозрачност и превенция на корупционния риск.

Предстоящата реформа предлага решение, което е насочено към концентрация на управленския и специализирания капацитет на по-голямо регионално ниво, при едновременно запазване на териториалното присъствие на контролните органи.

Предвижда се обединяване и оптимизиране на част от дейностите на общата администрация, които в момента се изпълняват самостоятелно във всяка териториална структура. Целта е да се ограничат дублиращите се административни функции и да се освободи ресурс за превантивната дейност и контрола. Моделът е насочен към по-малка административна и управленска тежест при запазване и по-ефективно използване на експертния капацитет по места, без окрупняването да води до отслабване на контролните функции.

Рамката на структурната реформа днес беше обсъдена с всички директори в нейната цялост. Предстои всяка стъпка да се обсъди с всяка отделна структура в министерството. В момента в системата на МОСВ са включени 15 РИОСВ и 4 басейнови дирекции. Конкретните параметри на реформата ще бъдат определени след обсъждане с екипите в системата на МОСВ. В процеса ще бъдат отчетени натовареността на служителите, необходимостта от запазване на експертния капацитет за гарантиране на ефективна превантивна дейност и контрол по опазване на околната среда.