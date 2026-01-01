Поредният тестов полет на гигантската ракета Старшип на СпейсЕкс не мина по план. Първата степен на ракетата падна в морето, вместо да бъде уловена от стартовата кула, съобщи ДПА.

Компанията на Илон Мъск се надяваше този път за първи път да улови с механичните ръце на кулата и двете степени на ракетата. Вместо това ускорителят се приводни малко след изстрелването от космодрума Старбейз в Южен Тексас. СпейсЕкс не съобщи веднага защо улавянето не е успяло. При предишните три тестови полета компанията беше успявала да хване ускорителя.

Горната степен, която също се нарича Старшип, се отдели от ускорителя, влезе в орбита около Земята и изведе спътници за интернет услугата на Мъск Старлинк.

Очаква се тя да направи около 14 обиколки около Земята за около 24 часа и после да се върне към стартовата площадка. Там СпейсЕкс иска да я улови с ръцете на кулата, нещо, което досега не е правено.

При предишния тестов полет през септември Старшип за първи път достигна орбита, след което се приводни контролирано в Тихия океан.

Старшип е висока около 120 метра и е най-голямата ракетна система, създавана някога. И двете ѝ степени са проектирани за многократна употреба. НАСА планира да я използва, за да изпрати астронавти на Луната, а СпейсЕкс се надява в крайна сметка да стигне и до Марс.