Проверка на кадровите решения на досегашния Висш съдебен съвет (ВСС), нови правила за назначаване и повишаване на магистратите и повече хора и пари за следствието. Това са част от приоритетите на двамата кандидати за член на ВСС от квотата на следователите, Бойко Атанасов и Петко Петков.

„Това е един от най-важните избори за следователите, защото след повече от девет години Висшият съдебен съвет ще бъде конституиран с нови хора. През този период имахме ВСС, който предизвика множество скандали в съдебната система и не обезпечи с кадри прокуратурата, следствието и съда по начина, предвиден в закона“, заяви Бойко Атанасов.

Според него една от първите задачи на новия съвет трябва да е да сложи край на практиката роднини и близки на членове на ВСС да бъдат назначавани на магистратски длъжности.

„Новият Висш съдебен съвет трябва да направи ревизия на стария и да установи всичко, което е направено във връзка с назначаването на близки и роднини на висши магистрати. Едва след това, възможно най-бързо, трябва да се пристъпи към изработването на нови работещи правила за назначаване, повишаване и освобождаване на магистратите“, каза Атанасов.

Той обясни, че се кандидатира и за да заяви позиция за това, как трябва да работи ВСС, какви решения да взема и каква отговорност да носи. Сред приоритетите си посочи и избора на главен прокурор, както и отношението на прокурорската колегия към Националната следствена служба.

Атанасов смята, че е рано да се правят прогнози за новия съвет. „Една част от вече избраните ги познавам. Не съм запознат какво ще бъде решението на Народното събрание, но е твърде рано да даваме прогнози каква точно ще бъде съдбата на този Висш съдебен съвет и какви решения ще взема“, каза той. Кандидатът призова медиите да отразяват както избора в парламента, така и гласуването в професионалната квота на следователите.

Петко Петков се кандидатира за член на ВСС за втори път. Според него очакванията към новия състав са големи, но и проблемите пред съдебната система са много.

„Надявам се успешно да встъпим, ако бъда избран за член на деветия Висш съдебен съвет. Очакванията са големи, както и към един представител на следствието в прокурорската колегия. Същевременно има много неща, които трябва да се променят и за които се надявам с опита и професионалната си квалификация да бъда полезен на колегите“, заяви Петков.

Като основни проблеми той посочи недостига на кадри в Националната следствена служба и в окръжните следствени отдели, конкурсните процедури, социалните придобивки и заплатите на магистратите и на съдебните служители. „Има много неща от компетентността на Висшия съдебен съвет. Той може да прави и принципни предложения до институциите със законодателна инициатива“, каза Петков.

Петков разказа, че се е срещнал с голяма част от следователите в страната, за да чуе техните искания, проблемите им и какво очакват от новия съвет. Той обеща да поддържа постоянна връзка с колегите си, ако бъде избран.

Според него без анализ на работата на досегашния съвет не може да се продължи напред. „Напред и назад са неразривно свързани. За да работим правилно занапред и да не повтаряме грешките, трябва да видим какво се е случило преди това и да го анализираме“, каза Петков.