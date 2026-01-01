Общото събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет (ВСС) беше отложено с един час заради липса на кворум. Заседанието трябваше да започне в 10.00 ч., но в залата се регистрираха едва 162-ма от общо 453-ма следователи, включени в избирателния списък.

Резултатите от проверката на присъстващите бяха обявени от изпълняващия функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов.

Виктор Малинов оглави Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС

На основание чл. 29ж, ал. 2 от Закона за съдебната власт Общото събрание беше отложено с един час. То ще започне в 11.00 ч. независимо от броя на присъстващите следователи.

Изборът се провежда в зала „Тех Арена“ в Техническия университет – София.