Прокурорът от Върховната касационна прокуратура (ВКП) Виктор Малинов, завеждащ отдел 10 „Инспекторат“, беше избран за председател на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Малинов ще ръководи работата на събранието и ще организира избора на членовете на избирателната комисия и на избирателните секции.

Съгласно чл. 29з, ал. 1 от Закона за съдебната власт избирателната комисия се състои от седем редовни и петима резервни членове.

За редовни членове бяха избрани Емил Георгиев и Йорданка Чанкова от ВКП, Николай Николаев и Илина Чобанова от Софийската районна прокуратура, Десислава Калайджиева от Районната прокуратура в Стара Загора, Александър Михайлов от Районната прокуратура в Пловдив и Николай Гугушев от Софийската градска прокуратура.

За резервни членове бяха избрани Димитър Стефанов от Апелативната прокуратура в София, Елена Андреева и Ивайло Гоцков от Софийската районна прокуратура, Румяна Димитрова от Районната прокуратура в Силистра и Христина Апостолова от Софийската градска прокуратура.

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Изборът на ръководство и състав на избирателната комисия е част от организационните действия по провеждането на процедурата за избор на представители на прокурорите във ВСС.

Събранието започна с час по-късно, защото при първото преброяване нямаше кворум.

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Искрено се надявам процедурата да приключи, включително и с парламентарната квота, и се надявам, че това ще е последното общо събрание, което се води от и.ф. главен прокурор. Това каза и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова при откриването на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота.

Самият брой на номинираните показва, че има сериозен интерес и реална конкуренция. Днес ще чуем идеите и вижданията на нашите кандидати за развитието на кадровия орган и това ще бъде важното, за да можем следващата събота да дадем своя глас, заяви тя.

Стефанова припомни, че преди четири години са изпълнили професионалния си дълг и са избрали представители за ВСС, като добави, че другата седмица ще го направят отново. Надявам се, че ще мислим трезво и на 24 октомври ще изберем най-достойните и почтени професионалисти, коментира тя.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (24 октомври) магистратите ще гласуват кои от номинираните прокурори да влязат в състава на новия ВСС.