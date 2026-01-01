В 18.00 часа приключи повторното гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квотата на съдиите. Избирателните секции започнаха преброяването на гласовете и отчитането на изборния резултат.

На интернет сайта на ВСС в раздел „Онлайн“ се излъчва видеонаблюдение в реално време на дейността на всяка избирателна секция. В посочения раздел са публикувани номерата на избирателните секции, както и електронните адреси за достъп до излъчването от всяка от тях. Едновременно с видеонаблюдението се извършва и видеозаснемане, като по този начин се осигурява публичен достъп в реално време до картина и звук от действията по преброяването на гласовете и съставянето на протокола.

Очаква се до 21.00 ч. избирателните секции да предоставят на Избирателната комисия сканирани копия на протоколите, подписани с квалифициран електронен подпис от техните председатели. Въз основа на получените данни Избирателната комисия ще установи резултатите от проведеното гласуване. Те ще бъдат обявени от председателя на Избирателната комисия, който ще съобщи броя на получените гласове за всеки кандидат и имената на избраните шестима членове на Висшия съдебен съвет.

Решението на Избирателната комисия и протоколите на избирателните секции ще бъдат обявени на интернет сайта на ВСС.

Изборът на съдийската квота е част от процедурата по формиране на новия Висш съдебен съвет. В четвъртък, 5 ноември, приключи изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. Предстои Народното събрание да избере 11 представители – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС след гласуване в два тура. Предстои следователите да проведат изслушване на кандидатите си и да изберат представител в новия съвет.