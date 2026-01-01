Над 30% от всички съдебни дела у нас вече се обработват изцяло електронно, без необходимост от хартиени документи. Това показват данните от Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Резултатите са постигнати благодарение на разработения от Информационно обслужване Модул за централизирано разпределение и електронна обработка на заповедни производства (МЦРЕОЗП). В началото на юли 2025 г. компанията, която е част от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, интегрира модула с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), като оттогава над 230 000 заповедни дела са разгледани от съдилищата изцяло електронно.

Данните показват, че всяко трето дело в съдилищата е заповедно производство, като половината от заповедите за изпълнение се издават в рамките на до три дни от регистрирането на делото. Близо една трета от тях се издават още в деня на подаване на заявлението.

„Информационно обслужване“: Дигитализацията намали времето за разглеждане на заповедни дела с 65%

За сравнение, преди въвеждането на електронния процес разглеждането на този вид дела е отнемало минимум 11 дни. Заповедните производства са най-масовия вид граждански дела в страната. Чрез тях кредиторите търсят бързо събиране на парични вземания или предаване на определена вещ от длъжник. С дигитализацията на процеса гражданите и бизнесът получават значително по-бърз и достъпен начин за защита на своите права.

„Дигитализацията на заповедното производство съкращава драстично времето за произнасяне от съдилищата, намалява административната тежест, а целият процес става прозрачен и проследим за гражданите, бизнеса и съдебната система“, каза Николета Стоянова, ръководител „Управление на проекти и бизнес анализ“ в Информационно обслужване.

По думите й технологиите помагат правосъдието да бъде по-бързо, достъпно и ефективно и са от реална полза на гражданите и бизнеса, като улесняват реалното събиране на вземанията.

След дигиталната реформа в правосъдието: За 5 години са образувани над 2,4 млн. дела

МЦРЕОЗП осигурява изцяло електронна обработка на заповедните производства, равномерно разпределение на делата между районните съдилища в страната и проследяване на изпълнението на съдебните актове. Заявленията се подават онлайн през Единния портал за електронно правосъдие по всяко време на денонощието и от всяка точка на страната, без необходимост от посещение в съда. След регистрацията делата се разпределят автоматично и на случаен принцип между съдилищата, а съдиите ги разглеждат изцяло електронно.

Системата отчита значителни резултати и при събирането на вземанията. От 1 юли 2025 г. досега са създадени близо 180 000 електронни партиди на изпълнителни листове, въз основа на които са образувани над 100 000 изпълнителни дела. Това означава, че по повече от половината от партидите вече се събират вземания. Общата стойност на отчетените плащания надхвърля 40 млн. евро.

Една от съществените ползи на системата е възможността кредиторът, длъжникът и съдът да проследяват в реално време постъпилите плащания по всеки електронен изпълнителен лист. Така всички страни разполагат с актуална информация за размера на погасените задължения, което осигурява по-голяма прозрачност и предвидимост на процеса.