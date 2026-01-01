Най-малко трима души загинаха, сред тях и дете, а 62 са ранени в резултат на руски удари в Запорожка област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в Телеграм на Иван Федоров, заемащ поста на съпредседател на Запорожкия съвет за отбрана.

"Трима души, сред които дете, загинаха. Още 62 души, сред които осем деца, са ранени при вражески атаки срещу Запорожие и Запорожкия район", написа Федоров. Той посочи, че през изминалото денонощие руските сили са нанесли общо 884 удара по 48 населени места в Запорожка област.

Двама души загинаха, а петима са ранени при руски удари в Херсонска област, съобщи в публикация в Телеграм Олександър Прокудин, началник на Херсонската областна военна администрация.

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„Двама души загинаха, а петима бяха ранени в резултат на руската агресия", написа Прокудин. Той посочи, че през изминалия ден град Херсон и още 29 населени места в областта са били подложени на вражески атаки с безпилотни летателни апарати, въздушни удари и артилерийски обстрел.

Руските сили нанесоха удари срещу критична и социална инфраструктура, както и срещу жилищни райони в населените места в областта. В резултат на ударите са пострадали три жилищни блока и пет къщи. Пощенска станция, стопанска постройка и линейка също са понесли щети.

Четирима загинали при интензивни руски атаки срещу Украйна

През изминалото денонощие четирима души са били евакуирани от освободените населени места в Херсонска област, отбелязва Укринформ.