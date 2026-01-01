Най-малко четирима души бяха убити тази нощ при руска атака срещу Източна Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

Прокурори от Донецка област заявиха, че трима души са загинали и петима са били ранени при удари срещу Славянск – един от градовете, оформящи основната линия на отбрана в източния регион Донбас, известна като "крепостният пояс“.

Град Запорожие бе атакуван с дронове, като най-малко един човек бе убит, а седем бяха ранени, съобщи местната полиция.

Руски удари в Украйна: 20 загинали, над 40 ранени

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров каза, че при атаката е избухнал пожар в жилищна сграда и в търговски център. Щети има и по образователна институция в Запорожие, добави Федоров.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да потвърди данните за руската атака чрез независим източник.

Москва и Киев се обвиняват взаимно в целенасочени удари срещу цивилни обекти.